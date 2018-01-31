О том, что внедрение страхования в сельскохозяйственной сфере Армении не имеет альтернативы, говорится на протяжении вот уже более 10-12 лет. Периодически ответственные за сферу чиновники делают громогласные заявления, рассказывая о проводимых в этом направлении шагах, однако видимых результатов пока не наблюдается. Тем временем, из-за природно-климатических катаклизмов, характерных для сельского хозяйства, и неблагоприятных погодных условий местные фермеры постоянно несут колоссальные убытки, которые государство возмещает лишь частично, да и то не всегда.

И вот на днях министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян вновь коснулся этой темы в ходе брифинга с журналистами, заявив, что вопрос страхования сельского хозяйства находится в актуальной повестке Минсельхоза, поскольку его решение “позволит сделать сферу более защищенной и станет для фермеров определенной гарантией возврата вложенных ими средств и обеспечения прибыли”.

“Мы сейчас совместно с Центробанком, Министерством финансов и международными консультантами работаем над методологией, чтобы понять, как именно будет применяться система сельхозстрахования в Армении”, — пояснил он.

На наш уточняющий вопрос, что конкретно планируется осуществить в этом направлении в текущем году, глава Минсельхоза ответил, что на первом этапе будет проведена работа с международными экспертами с тем, чтобы адаптировать применяемые в мировой практике механизмы в сфере агрострахования с армянскими реалиями.

“Выберем два-три пилотных направления в сфере растениеводства и столько же видов страхования от природно-климатических катаклизмов, а далее, исходя из имеющихся ресурсов, осуществим процесс либо в одном, либо в двух регионах Армении. Чем быстрее закончим все эти работы, тем быстрее приступим к страхованию сельхозсферы. Но, помимо внедрения страхования, мы реализовываем также проекты по установке противоградовых станций и сеток для того, чтобы сразу по нескольким направлениям суметь смягчить негативное влияние природно-климатических катаклизмов”, — изложил предстоящие шаги Минсельхоза г-н Аракелян.

Чем быстрее закончим, тем быстрее начнем

И вновь никакой конкретики. По сути, ключевым выражением в ответе министра была фраза: “чем быстрее закончим все эти работы, тем быстрее приступим к страхованию сельхозсферы”. Кстати, о реализации пилотной программы в этой сфере говорил в беседе с нами ровно три года назад ныне уже бывший заместитель министра сельского хозяйства Гарник Петросян. В то время он уверял, что со стороны Минсельхоза проведены соответствующие исследования, по результатам которых решено начинать процесс страхования с животноводческой отрасли, причем охватить не всю отрасль, а лишь страхование крупного рогатого скота. “Процесс здесь более управляемый в связи с тем, что поголовье скота в принципе известно”, — объяснил ситуацию представитель Минсельхоза.

Пилотный проект планировалось осуществить в Вайоц Дзоре в партнерстве с одной из крупнейших по портфелю страховых компаний ЗАО “ИНГО Армения”. Сама компания запросила у Минсельхоза огромный перечень информации для того, чтобы разработать свою программу, в частности, данные об основных видах заболеваний крупного рогатого скота в Вайоцдзорской области и статистику падежа и болезней скота за последние три года. На наш вопрос, когда приблизительно планируется приступить к реализации пилотного проекта в Вайоц Дзоре, наш собеседник лаконично ответил: “Не могу сказать, но мы попытаемся претворить все это в жизнь по возможности быстро”.

Трудно сказать, что означает фраза “по возможности быстро” в понимании чиновников, но, повторю, с тех пор прошло три года, а пилотной программы в Вайоц Дзоре как не было, так и нет. Меж тем, в ноябре 2015 года исполнительный директор страховой компании “ИНГО Армения” Левон Алтунян (ныне глава Минздрава) заявил, что программа по страхованию сельского хозяйства в компании свернута. Мотивировал он такой подход тем, что у сельского хозяйства, особенно у армянского, убыточность очень высокая и обуславливается это несколькими факторами.

“Во-первых, это концентрация всех рисков на маленькой территории, во-вторых, это подверженность практически всем существующим рискам — наводнения, заморозки, град, оползни. Страхование, в данном случае, должно носить какой-то полуобязательный характер, чтобы страховались хотя бы 30-50% фермерских хозяйств. Иначе — нерезонно”, — высказал свою точку зрения страховщик, добавив, что компания вернется к этой теме, “когда в этом виде деятельности появится элемент коммерции и экономически обоснованной деятельности. В противном случае это занятие, которым должны заниматься научно-исследовательские институты”.

По сути, глава “ИНГО Армения” повторил слова бывшего премьера Тиграна Саркисяна о том, что внедрение сельскохозяйственного страхования в Армении нецелесообразно, поскольку местный агропромышленный сектор состоит в основном из небольших крестьянских ферм, а фермеры не будут платить страховые взносы.

Миллионы на исследования и консультации

Говоря языком цифр, отметим, что, согласно результатам проведенного Минсельхозом исследования, в Араратской области в годовом разрезе страховой платеж в расчете на одно хозяйство со средней площадью максимум в один гектар составит 199 тыс. драмов, а в Армавире, где возделываются более дорогостоящие культуры, — 237 тыс. драмов.

Проблема в том, что у нас на сегодня многие фермеры не в состоянии платить за воду, удобрение или топливо, а если на них еще и возложить проценты по выплатам страховых премий, то нетрудно представить, в каком бедственном положении они окажутся. Даже если государство возьмет на себя половину расходов, все равно сумма в остатке окажется непосильным бременем для сельчан. В зоне довольно высокого риска и сами страховщики, учитывая тот факт, что может выдаться год, когда будут иметь место серьезные природно-климатические катаклизмы, и страховые компании просто обанкротятся на выплатах сельчанам.

Ситуация, действительно, сложная. Но ведь это не значит, что нужно годами тратить финансовые и кадровые ресурсы на проведение всякого рода исследований, консультаций, поиск механизмов, методов адаптации и пр. Вот еще отрывок полуторагодичной давности из нашего интервью с заместителем министра сельского хозяйства Арменом Арутюняном.

“Вы сейчас скажете, что слишком много говорится о сельхозстраховании, но подвижек все нет. Отвечу так: каждый раз, предпринимая какие-то шаги, понимаешь всю сложность этой системы. Взять хоты бы выбор правильной методологии по оценке ущерба. Мы уже полтора года работаем с Немецким банком развития KfW, и какой-то формат, в принципе, уже создан. Однако на сегодня у нас нет структуры по разработке соответствующих страховых продуктов, а также института оценщиков, которые будут профессионально подсчитывать ущерб, на основе чего фермеры потом и получат должное возмещение. Пару недель назад мы встречались с представителями компании, являющейся одной из крупнейших в Италии по части предоставления страховых услуг. Договорились о том, что они разработают отдельную модель в контексте того, как должна проводиться эта оценка у нас в Армении. Так что, шаги в плане внедрения сельхозстрахования делаются, а реализация пилотов позволит нам понять, какие механизмы в реалиях работают, а какие — нет”, — рассказал в то время замминистра сельского хозяйства.

И вот сейчас вновь говорится о проведении необходимых исследований на тему агрострахования. И это при том, что еще в 2014 году на разработку концепции агрострахования для Армении и Грузии немецкий банк KfW выделил более 400 тыс. евро. Сейчас правительство получает очередной грант для осуществления этих работ. Так, в середине декабря 2017 года между правительством Армении и KfW было подписано грантовое соглашение, предусмотренное для реализации программы “Содействие схеме страхования сельского хозяйства”, в рамках которого Германия выделит средства на сумму 5,3 млн евро в два этапа.

Причем, первый перевод на 515 тыс. евро предназначен на финансирование затрат консультантов по внедрению системы, а сумма в 4,8 млн евро будет направлена на субсидирование покупки страховых полисов. При этом правительство Армении в лице Министерства сельского хозяйства выступит с софинансированием программы в размере 5 млн евро. Плюс к этому Климатический инвестиционный фонд также предоставит 2 млн евро, из которых 200 тыс. евро будет выделено на субсидирование покупки страховых полисов, а 1,8 млн евро — на консалтинговые услуги.

Остается надеяться, что спустя год-полтора, встретившись с представителями Минсельхоза, уже можно будет говорить о конкретных результатах, а не услышать вновь тезисы о необходимости сельхозстрахования и серьезных исследованиях, постоянно проводимых на эту тему за счет международных грантов.