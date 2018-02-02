Модернизация парка сельскохозяйственной техники и механизация сельскохозяйственных работ являются одним из необходимых условий для роста объемов сферы. Серьезную роль в этом плане, как показывает мировой опыт, может сыграть предоставление техники фермерам на условиях лизинга. О старте этой программы в Армении с участием государства (в плане субсидирования процентных ставок) было объявлено еще в начале прошлого года.

Вначале было определенное недоверие со стороны фермеров, мол, действительно они смогут приобретать ту технику, которую хотят или есть ограничения. Но после того, как стало понятно, что схема реально работает и единственным условием при приобретении техники является наличие в стране сервисного обслуживания по данному виду сельхозмеханизации, спрос начал расти. В итоге, за прошедший год по лизинговой программе фермерами было приобретено сотни единиц техники. Нашлись и лизинговые организации, согласившиеся выдавать средства под 9% годовых, из которых государство субсидирует 7% с тем, чтобы окончательная ставка была на уровне 2% годовых.

Учитывая успех, которым пользуется эта программа, Минсельхоз решил пойти еще дальше, приступив к разработке лизинговой программы для малых и средних тепличных хозяйств, о чем рассказал на днях министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян в ходе встречи с представителями крупных тепличных хозяйств.

“В Армении сейчас строятся новые большие теплицы, есть заинтересованность также и в малых и средних хозяйствах. В прошлом году правительство снизило тарифы на газ для тепличных хозяйств, теперь мы разрабатываем лизинговую программу для малых и средних хозяйств, что приведет к увеличению их доходов и заодно станет стимулом для малосемейного бизнеса”, — пояснил глава ведомства. При этом он также добавил, что, наряду с этим, ведется также работа над программой по созданию холодильных хозяйств, что позволит должным образом складировать и хранить продукты для экспорта.

Расширить границы лизинговой программы планируется в этом году и в плане предоставления по этой схеме оборудования и технологий. К примеру, фермеры из Гегаркуникской области попросили в лизинг сельскохозяйственные весы большой грузоподъемности, а у других фермеров есть необходимость в приобретении фотосепараторных линий для семян, где будет осуществляться их сортировка по сортам и качеству. Иначе говоря, идея Минсельхоза в том, чтобы дать возможность людям покупать в лизинг в том числе и технологии для совершенствования своего производства, благодаря чему эффективность сферы возрастет в разы.