Минсельхоз намерен составить реестр имеющихся в Армении виноградников.

Довольно успешным оказался минувший год для отечественной сферы виноделия, зафиксировавшей значительный рост практически по всем показателям — от объемов производства до экспорта. В общей сложности в течение 2017 года армянскими виноделами было произведено порядка 9 млн литров вина, что на 2 млн литров больше показателя предыдущего года. Соответственно выросли и экспортные поставки из Армении, продемонстрировав 30-процентный рост, в сравнении с объемами экспорта вина в 2016 году.

Интересно то, что при общем росте производства вина объемы урожая винограда в Армении в прошлом году заметно сократились. Еще пару месяцев назад глава Национального центра вина Аваг Арутюнян заявил, что объемы урожая винограда в целом сократились на 20%, по сравнению с 2016 годом, составив около 85-90 тыс. тонн. При этом, согласно официальной статистике, производство винограда в стране колебалось в пределах 200-300 тыс. тонн. Но, по словам руководителя Наццентра вина, эти цифры в реальности завышены, поскольку подсчеты Центра показывают, что урожай винограда в Армении не превышает 100 тыс. тонн. Падение же объемов, по его мнению, связано с тем, что армянские виноградари из-за сложного финансового положения не смогли своевременно и должным образом оградить виноградники от зимних заморозков. Дело в том, что у многих фермеров были проблемы с закупками, связанные с тем, что некоторые винодельческие компании им своевременно не заплатили за поставки предыдущего года.

На этом фоне, естественно, рост производства вина при общем сокращении урожая винограда вызывает как минимум недоумение. Комментируя сложившуюся ситуацию, эксперты отмечают, что это может иметь несколько объяснений. Во-первых, производители могли использовать винный спирт, произведенный ими в предыдущие годы. А во-вторых — могло увеличиться производство плодовых вин, что, кстати, подтверждает и официальная статистика.

Для того, чтобы в дальнейшем иметь более точную информацию о реальных объемах урожая винограда, Министерство сельского хозяйства уже дало старт работам по ведению кадастра виноградных насаждений в Армении. Об этом на днях в ходе встречи с премьер-министром Кареном Карапетяном сообщил глава сельскохозяйственного ведомства Игнатий Аракелян, пояснив, что в течение ближайших двух лет планируется завершить все работы в этом направлении и иметь полный реестр всех существующих в республике виноградников. На что премьер ответил: “Я более чем уверен, что у нас высокий спрос на виноград, и число тех, кто хочет производить вино, будет постепенно расти”.

Учитывая растущий из года в год спрос на армянское вино за пределами нашей страны, количество виноделов в Армении, действительно, может вырасти, и в этом нельзя не согласиться с премьером. Но зачастую тормозящими факторами могут оказаться вовсе не какие-то объективные причины, а внутренние разногласия, явно не способствующие формированию единого бренда армянского вина, что в свою очередь способно вызвать массу сложностей при экспорте местной продукции.