Швейцария сегодня демонстрирует большие успехи в науке, промышленности, сфере возобновляемой энергетики и других отраслях, но и Армении есть, что предложить со своей стороны. Какие именно направления могут заинтересовать швейцарских предпринимателей и как расширить экономическое сотрудничество двух стран, обсуждали на днях свыше трех десятков представителей бизнеса в ходе армяно-швейцарского форума, организованного по инициативе Фонда развития Армении в рамках официального визита в Армению председателя Национального Совета Швейцарской Конфедерации Доминика де Бюмана.

“Если обсуждения будут предметными, то это позволит изучить преимущества, предоставляемые экономиками двух стран”, — сразу задал деловой тон встрече вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян.

Преимуществ, как выяснилось, довольно много для расширения бизнес-сотрудничества. Армению, по мнению вице-премьера, делает привлекательной ее “интересное стратегическое положение и льготные торговые режимы”. В этом смысле наша страна может быть весьма интересной для швейцарских инвесторов. А с учетом того, что на встрече присутствовали представители 14 швейцарских компаний, изначально заявивших о своей заинтересованности в инвестициях в такие сферы, как информационные технологии, туризм и виноделие, то помимо обсуждений в ходе форума был презентован инвестиционный потенциал нашей страны с весьма красноречивым названием — “Выбрать Армению”.

“Будучи уникальной страной, Армения способна стать платформой для сотрудничества различных сторон мировой и региональной экономики. Являясь, с одной стороны, членом ЕАЭС, мы одновременно имеем привилегированный торговый режим GSP+ с Европейским Союзом, плюс — открыли на границе с Ираном зону свободной торговли “Мегри”. Все это позволяет нам говорить, что мы может быть связующим центром между тремя этими сторонами”, — более детально представил преимущества нашей страны директор Фонда развития Армении Армен Авакян.

По сути, нынешний бизнес-форум стал как бы логическим продолжением встречи премьер-министра Карена Карапетяна со швейцарскими предпринимателями и представителями торговой палаты Швейцария-Армения, состоявшейся в конце прошлого месяца в Давосе. Особо запомнилась она простым и искренним посланием премьера, который обратился к присутствующим со словами: “Давайте, занимайтесь бизнесом в Армении, приезжайте и делайте инвестиции. Наша страна — достойное место для инвестиций и бизнеса”.

Истории успеха как залог новых инвестиций

Конечно, подобный призыв — не просто благое пожелание. Он подкреплен весьма серьезными экономическими показателями, достигнутыми Арменией за последние годы, что, действительно, свидетельствует о формировании благоприятного бизнес-климата в стране. Позитив добавляет и тот факт, что армяно-швейцарские экономические отношения стали более активными, что видно по зафиксированному в прошлом году товарообороту между двумя странами, увеличившемуся почти в 3,5 раза.

Теперь очередь за реализацией совместных бизнес-проектов, хотя нельзя сказать, что ранее сотрудничества (причем довольного успешного) в этом направлении не было. К примеру, пару лет назад швейцарская компания Azad Pharmaceutical Ingredients, возглавляемая нашим соотечественником Майком Бароняном, совместно с Научно-технологическим центром органической и фармацевтической химии НАН РА приступила к реализации многомиллионной инвестиционной программы в Армении, которая рассчитана на 5 лет и завершится в 2020 году.

Сегодня же, как отметил на полях армяно-швейцарской бизнес-встречи председатель Нацсовета Швейцарской Конфедерации Доминик де Бюман, Швейцария рассматривает Армению в качестве страны-производителя солнечных панелей, что особо актуально с учетом намерения швейцарцев полностью перейти в перспективе с традиционных источников энергии на возобновляемые.

“Исходя из имеющихся в Армении реалий в контексте возобновляемых источников энергии, полагаю, что у нас есть все перспективы для сотрудничества как в научно-технической, так и в производственной сферах”, — обрисовал ситуацию глава Нацсовета Швейцарии, напомнив заодно, что в строительстве плотины на юге Армении, открытие которой предусмотрено через год, уже применяются швейцарские технологии.

Технологии из Швейцарии будут использованы и в запущенном на днях новом цехе компании “Аванский соляной комбинат”, на открытии которого присутствовал Доминик де Бюман вместе со своим коллегой — председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном. Так что, успешных примеров, свидетельствующих об активизации армяно-швейцарских бизнес-контактов, немало. И все они дают повод надеяться, что подобные инициативы привлекут в Армению новые инвестиции, способствующие развитию отечественной экономики.