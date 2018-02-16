Экономика Февраль 16, 2018 | Автор : admin

Правительство приняло решение выделить территорию в 97,4 гектара под строительство солнечной фотовольтовой станции в коммерческих масштабах “Масрик-1” в общине Масрик Гегаркуникской области.

По словам министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашота Манукяна, земельный участок стоимостью в 73 млн драмов будет подарен министерству, а далее передан компании, выигравшей тендер на строительство фотовольтовой станции. “При этом компания выплатит кадастровую цену земельного участка общине на решение социальных задач”, — добавил Манукян.

Установленная мощность станции составит 46 — 56 МВт. В данный момент выданы лицензии на строительство еще 11 солнечных электростанций по всей территории Армении. Общая мощность всех гелиостанций на территории Армении достигнет в ближайшие полтора года 75 МВт.