Программа переоснащения и модернизации Армянской атомной электростанции находится на стадии активной реализации, в рамках которой уже проведены серьезные работы, а основные вложения на сегодня направлены на повышение уровня безопасности. Об этом заявил на днях заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян, добавив, что мощность ААЭС после ее модернизации повысится на 10%.

“Замена турбогенераторов и иного оборудования на станции позволит повысить установленную мощность на 40-50 МВт”, — уточнил замминистра.

Первый из двух турбогенераторов был доставлен на Мецаморскую АЭС в декабре прошлого года для замены прежнего турбогенератора, изготовленного в конце 70-х годов прошлого века. Транспортировка нового агрегата от завода-изготовителя, находящегося в Санкт-Петербурге, на нашу атомную станцию проходила в два этапа — по морю до грузинского порта Поти, а оттуда наземным транспортом до площадки Армянской АЭС. Весь процесс закупа оборудования для Мецаморской АЭС осуществляется компанией “Русатом-Сервис”, входящей в контур управления Госкорпорации “Росатом”. Причем вместе с турбогенератором будут заменены также и вспомогательные системы, что является одной из особенностей работы над проектом.

Что касается второго турбогенератора, то он будет поставлен на ААЭС в декабре 2018.

По плану вначале будут выполнены работы по модернизации полного комплекта одной турбоустановки (с заменой роторов турбины, сепараторов-пароперегревателей, конденсаторов, а также генератора и трансформаторов). В 2019 году такая же модернизация предусмотрена и для второй турбоустановки, что в целом приведет к повышению коэффициента полезного действия (КПД) и, соответственно, мощности турбоустановки.

В итоге все это поспособствует снижению себестоимости вырабатываемой электроэнергии и смягчению долгового бремени за полученный от России кредит на реализацию проекта по продлению сроков эксплуатации ААЭС.

Коснулся замминистра также и темы возможного закрытия действующего блока АЭС, отметив, что на данный момент проводятся исследования технологий, которые позволят построить новую станцию до закрытия действующего блока. Речь, в частности, идет о малых модулярных реакторах, которые дадут возможность построить станцию в короткие сроки.

“Мы не говорим, что Армянская АЭС вечная. Но есть МАГАТЭ, которое представляет исследования, плюс планируется продление сроков эксплуатации станции и регулярно вкладываются средства в повышение ее безопасности”, — обрисовал ситуацию г-н Арутюнян, пояснив, что в той же Европе деятельность подобных АЭС продлевалась не на 10, а на 30 лет.