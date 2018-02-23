Глава Госкадастра недвижимости подвел итоги 2017 и представил задачи на этот год.

Программы мероприятий правительства Армении и приоритетные задачи на 2017 год Государственным кадастром недвижимости при правительстве РА реализованы в полном объеме. Об этом во вторник на встрече с журналистами сообщил председатель Госкадастра недвижимости Мартин Саргсян.

Среди важных планов на 2018 год он, в частности, отметил создание и внедрение базовой геоинформационной системы городов Армении (Севана, Спитака, Джермука, Капана и Гориса), работы по созданию картографической основы которой начнутся в этом году.

В рамках структурных реформ и оптимизации шесть областных территориальных подразделений — Армавир, Котайк, Арагацотн, Тавуш, Арарат и Гегаркуник в прошлом году были включены в Ереванское и Объединенное подразделение областей. В итоге за год было сэкономлено порядка 385 млн драмов.

За 2017 год офисы обслуживания населения аппарата Госкадастра недвижимости приняли 402,402 заявления: по сравнению с предыдущим годом рост составил 19,2%. Посредством электронного документооборота онлайн принято 11,215 заявлений. Бесплатно было заключено 18,069 договоров (с признанием подлинности подписей), что, в сравнении с 2016 годом, составило рост на 22,3%. В 2017 году за предоставленные услуги Комитет собрал порядка 3,7 млрд драмов — на 395,5 млн больше прошлогоднего показателя (рост порядка 11,8%). По линии госпошлины от Госкадастра в госбюджет поступило 842,6 млн драмов — на 11,9% больше прошлогоднего поступления.

Мартин Саргсян также добавил, что положительная разница расходов и доходов ведомства за 2017 год составила около 378,75 млн драмов (против 19,32 млн драмов в прошлом году) и была перечислена в госбюджет. Что касается сделок на рынке недвижимости, то в 2017г. их было осуществлено 186,585 (на 13,017 больше, чем в 2016г.). Осуществлено 52,274 сделок по отчуждению (по сравнению с 2016г. больше на 11,8%), 24,326 залоговых (рост 13,5 %) и 9,513 сделок по аренде (рост 26,4%). А вот цены на недвижимость в Армении зафиксировали определенный спад. В частности, по сравнению с 2016 годом, в прошлом году средние цены на квартиры в Ереване снизились на 3,5%, а в областях — на 5,0 %.

Особое внимание г-н Саргсян уделил реформам в сфере кадастра недвижимости и повышению качества обслуживания населения в 2017 году.

Среди основных планов Госкадастра — внедрение в Республике Армения нового унифицированного оценочного зонирования территорий земельных участков и их благоустройства, определение базовой стоимости. Это позволит внедрить справедливые механизмы налогообложения недвижимости, иметь аналитическую информацию относительно ценовой ситуации на рынке недвижимости республики, что позволит в дальнейшем ввести единую систему налогообложения недвижимости.

Говоря о реформах, запланированных на 2018 год, председатель Госкадастра недвижимости особо отметил интеграцию систем ARPIS и E-CONSUL, демонстрацию небольших видеороликов, призванных повысить уровень информированности населения, совершенствование анализа ситуации на рынке недвижимости, а также тематическое картографирование государственного значения, создание и публикацию учебных и туристических карт.