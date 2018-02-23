Вопросы, касающиеся урегулирования пенсионного обеспечения трудящихся стран Евразийского экономического союза, обсуждались в начале этой недели в Бишкеке. “Круглый стол” с участием экспертного сообщества был посвящен проекту Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. К слову, документ этот обсуждают уже не первый год, и пока не ясно, когда же он будет окончательно подписан.

Договор предусмотрен договором

Затягивается процесс из-за различий в законодательствах стран ЕАЭС. Однако, согласно договору о создании ЕАЭС, граждане Союза имеют право осуществлять трудовую деятельность в любом государстве-участнике договора без получения разрешения на осуществление трудовой деятельности в стране трудоустройства. Ведь одной из основополагающих свобод, которую подразумевало создание Евразийского экономического союза, являлась именно свобода движения рабочей силы. В итоге, договором о ЕАЭС еще в мае 2014 года предусматривалась разработка отдельного международного договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран-членов ЕАЭС.

Проблема заключалась (и до сих пор заключается) в том, что на евразийском континенте регион СНГ является лидером по темпам миграции. При этом наблюдается повышенная активность перемещения населения между странами именно с целью трудовой миграции.

На вопрос, сколько мигрантов в итоге работает, — ответить точно не может ни одно ведомство, поскольку не секрет, что многие мигранты трудоустраиваются на нелегальной основе. Иными словами, они не платят налоги, хотя это вовсе не означает, что остаются от этого в выигрыше. Скорее, наоборот: нелегальные трудовые мигранты оказываются ущемленными в правах, потому что их трудовой стаж не засчитывается. А значит, при расчете пенсии у себя на родине они рискуют получить суммы, основанные на официальных данных об их трудовой деятельности.

Но проблема в том, что официально работающие мигранты также не могут рассчитывать на справедливые пенсионные выплаты с учетом того, что эффективно работающего механизма зачета пенсий между странами СНГ нет. И зачастую при возвращении на родину, при перемещении в третью страну или смене работы трудовые мигранты теряют гарантии по пенсионным выплатам, положенные им по достижении пенсионного возраста. Как правило, они ограничиваются лишь возвращением собственных средств, вложенных ими в пенсионную систему работодателя, если таковая, конечно же, имеется.

Вот и получается: исполняй закон — не исполняй, все равно останешься на равных с нелегалами.

Хитросплетения законодательств

Именно поэтому вопрос пенсионных выплат стал одной из актуальных тем в повестке обсуждений экспертного сообщества ЕАЭС. В связи с этим Евразийский банк развития и Всемирный банк еще в 2014 году провели исследование под названием “Мобильность пенсий в рамках Евразийского экономического союза и СНГ”, в котором оценили перспективы внедрения в регионе эффективных механизмов, призванных решить проблемы пенсионного обеспечения трудовых мигрантов.

Естественно, все прекрасно понимают, что создание механизмов трансграничного перевода пенсионных прав — довольно долгий, а, главное, трудоемкий процесс, требующий согласования и координации пенсионных систем, которые на данный момент различны в странах евразийского экономического пространства по многим аспектам.

Во-первых, пенсионные системы отличаются по структуре. В России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и Армении действуют трехуровневые модели с обязательным накопительным компонентом. В Беларуси же работает одноуровневая солидарная схема, где пенсионные выплаты финансируются из налоговых отчислений работающих граждан.

Во-вторых, в этих странах различается возраст выхода на пенсию. И, наконец, существенно варьируются величина и источники отчислений в пенсионный фонд. Кстати, Армения — единственная из стран Союза, где пенсионные взносы платятся не только работниками, но и частично финансируются из государственного бюджета.

Есть еще одна, не менее важная проблема. Дело в том, что пенсионное законодательство нельзя назвать стабильным и устоявшимся: оно находится в процессе постоянной трансформации, что значительно осложняет координацию пенсионных систем различных стран. Несмотря, однако, на все сложности и различия пенсионных систем, координация пенсионных систем является необходимым условием, без которого эффективное функционирование общего рынка труда в ЕАЭС так и останется недостижимым идеалом.

Эксперты ищут решения

В качестве возможных сценариев специалисты предлагают либо полностью перенять пенсионную систему у Европейского союза, либо ввести единый для всех участников союза принцип пропорционального начисления. Первое решение предполагает, что пенсию начисляет и платит та страна, где проживает человек, обратившийся за ней, но система учитывает трудовой стаж человека во всех странах, где он работал. Расчет ведется по правилам и законам страны, начисляющей и осуществляющей пенсионные выплаты, при этом соблюдается справедливость выплат, в зависимости от размера пенсионных отчислений индивида и уровня его заработной платы.

Такой вариант не требует сложного механизма установления пенсий, так как они назначаются и выплачиваются в соответствии с текущим нормативно-правовым законодательством той страны, где живет в данный момент человек, обратившийся за выплатой. Минусом же является то, что Россия и Казахстан оказываются в довольно рискованном состоянии. Дело в том, что большинство трудовых мигрантов, работающих сейчас там, решат остаться на постоянное место жительства по достижении пенсионного возраста, а, значит, бремя по выплате пенсий ляжет на эти страны.

Для того, чтобы исключить излишнее давление на пенсионные фонды России и Казахстана, предлагается второй вариант — принцип пропорционального начисления. В этом случае требуется более сложный вариант расчета пенсий и учета трудового стажа, а также пенсионных отчислений гражданина. В частности, речь идет о частичном заимствовании опыта Евросоюза и адаптации под специфику стран Евразийского экономического союза и региона СНГ в целом. Предполагается единая система учета и контроля трудовой миграции и количества отработанных лет в разных странах, то есть между пенсионными фондами налаживается эффективная коммуникационная система для быстрого обмена информацией. В дополнение создается система взаимозачетов между пенсионными фондами разных стран, что является основным отличием от первого варианта.

Фактически, начисляет пенсию и делает выплаты пенсионный фонд той страны, в которой проживает и обращается за назначением пенсии гражданин. Но при этом пенсионный фонд получает компенсацию от пенсионного фонда страны, в которой он работал. Перечисления между пенсионными фондами могут осуществляться пропорционально количеству отработанных в этой стране лет. Но такое предложение требует законодательного изменения на самом высоком уровне, поскольку противоречит действующим положениям об отсутствии взаимозачетов между странами СНГ, заключившими соглашение о пенсионном регулировании от 1992 года.

На финишную прямую

В окончательном виде Договор о пенсионном обеспечении трудовых мигрантов стран ЕАЭС пока не представлен. Однако, как уверяют в Евразийской экономической комиссии, документ вышел на “финишную прямую” и скоро будет внесен на рассмотрение Совета ЕЭК. В частности, планируется назначать пенсию по принципу пропорциональности. К примеру, если гражданин Кыргызстана проработал в родной стране 15 лет, а далее 10 лет в России, Казахстане, Беларуси или в Армении, то за первые 15 лет пенсию будет выплачивать Кыргызстан, а за остальные 10 — соответственно, та страна, где он проработал. То есть идея в том, чтобы учитывать пенсионные права, приобретенные в одном государстве, при установлении выплат в другом.

Каковым бы ни был итоговый вариант Договора о пенсионном обеспечении трудовых мигрантов, очевидно, что внедрение системы взаимного зачета пенсионных обязательств повлечет за собой ряд социальных и экономических выгод. Прежде всего, это позволит частично решить проблему нелегальной миграции и разрядить сложившуюся в связи с ней социальную напряженность. С экономической же точки зрения, легализация миграции позволит повысить поток отчислений в пенсионные фонды стран ЕАЭС.