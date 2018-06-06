Экономика Июнь 06, 2018 | Автор : admin

Компания освобождена от таможенных пошлин за импорт технологического оборудования, его составляющих и дополнительных частей, сырья и материалов, импортируемых в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере. В частности, речь идет об импорте трикотажной ткани.

“Алекс Текстиль” за короткий срок существования снискал большой спрос и в Армении, когда-то славившейся своей легкой и, в частности текстильной промышленностью. Данное решение Кабинета министров, фактически, поощряет развитие этой отрасли в стране. Напомним, что компания “Алекс Текстиль” принадлежит семье крупного армянского бизнесмена и депутата НС Самвела Алексаняна, в принадлежащих которой системе супермаркетов “Ереван Сити” на днях СНБ проведены проверки и выявлены финансовые нарушения.