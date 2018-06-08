“Мы запланировали два сбора, первый из которых с участием местных игроков. Основной задачей было представить футболистам нашу игровую философию, то есть как мы будем работать на поле и вне его, а также из чего будем исходить, учитывая наши сильные и слабые стороны. Мы также наметили опробовать две игровые схемы и проверить взаимодействие игроков. Третьим обстоятельством было то, что в команде появились абсолютно новые ребята, но были и футболисты, которые хотя уже 3-4 года выступали в сборной, но я не был лично знаком с ними. Да, я видел их в игре — в чемпионатах Армении и за рубежом, но общее впечатление можно составить только в процессе непосредственной работы на тренировках. В этом плане команда для меня была почти на 70 процентов новой. Я должен основываться на двух важных пунктах — качество футболистов и их желание, которые должны быть взаимосвязаны. Очень хотелось увидеть в них два этих качества. И этот сбор ответил на многие вопросы”, — признался тренер.

Говоря непосредственно о матчах, В.Минасян, в частности, отметил: “Почему они не произвели целостного впечатления, да и не могли произвести? Думаю, в эпизодах футболисты показали ту игру, на которую мы рассчитываем. Могу выделить первые полчаса встречи с мальтийцами. Я не говорю, что это было идеально, но увидел все то, на чем мы акцентировали внимание на тренировках. Та же картина была и в матче с молдованами, но она не получилась целостной по уже отмеченным причинам. Если бы в контрольных матчах меня интересовал только результат, то я все сделал бы по-иному”.

Главный тренер заявил, что больше всего его озадачивают две позиции в команде — вратаря и левого защитника. “На этот сбор был приглашен 31 футболист. Дай бог, чтобы в сентябре они были в хорошей форме, но это зависит не от нас. На всех позициях у нас возникала хорошая конкуренция. Проблематичным остается вопрос вратаря, но я надеюсь, что Гор Манукян восстановится. Кроме того, Анатолий Айвазов дал согласие на выступление в сборной Армении, но из-за экзаменов на сей раз не смог помочь. Мы все еще надеемся, что к сборной присоединится также Давид Юрченко. Нам также нужен защитник, умеющий играть левой ногой. Эту позицию мы можем укрепить с помощью Оганеса Амбарцумяна и Камо Оганесяна, того же Гаэля Андоняна, но нам нужен именно игрок с определенными качествами. Поэтому-то я пригласил Нарека Петросяна из “Бананца”, но, к сожалению, он получил травму”, — пояснил наставник.

Он потвердил, что в Лиге наций перед сборной поставлена максимальная задача: “В этом турнире нам предстоит сыграть 8 матчей. Все без исключения будут иметь для нас статус финального, поскольку даже одна ничья чревата турнирными неприятностями. Иной результат, кроме победы, нас неудовлетворит”.

В.Минасян позитивно оценивает перспективы возвращения в сборную Юры Мовсисяна. Тренер отметил, что нападающий три дня провел с командой на сборах в Австрии и установил хороший контакт со всеми игроками. “Он имеет слишком высокую мотивацию и большое желание по максимуму выложиться в сборной”, — сказал оратор. Также стало известно, что капитаном сборной останется Генрих Мхитарян, а некоторые футболисты из диаспоры, возможно, больше не будут привлекаться в команду.