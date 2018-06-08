Наставник сборной Армении по легкой атлетике, подведя в интервью с нашим корреспондентом итоги чемпионата страны, признал, что, по сравнению с предыдущими годами, позитивных сдвигов мало. Именно поэтому в ближайшей перспективе от наших спортсменов не следует ожидать серьезных свершений на больших международных соревнованиях.

— Как изменились результаты наших атлетов, по сравнению с их последними международными стартами?

— В чемпионате Армении выступили все сильнейшие легкоатлеты страны, имеющие второй и более высокие разряды. Однако только два показателя соответствовали норме мастера спорта. Такие результаты показали Гаяне Чилоян в беге на 100 метров и Левон Агасян в тройных прыжках. Кстати, кафанский прыгун незадолго до этого занял третье место на международном турнире с результатом 16 м 25 см, а сразу же после национального первенства победил на соревнованиях в Румынии, прыгнув на 16,57 м. В чемпионате Армении были зафиксированы также 10 результатов, сопоставимых с нормами кандидата в мастера спорта, 23 — первого разряда и 72 — второго. Можно сказать, что участники произвели неоднозначное впечатление. Важней всего, что мы получили ответы на три актуальных вопроса. Так, в тройных прыжках Арамаис Саргсян (15 м 60 см) выполнил рейтинг чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет. В этой же дисциплине Агасян с результатом 16 м 65 см получил доступ на чемпионат Европы. Наконец, определился состав сборной для участия в стартующем 9 июня первенстве малых стран Европы в Лихтенштейне. Нашу страну представят 16 атлетов и атлеток.

— Состав отбирался по определенным критериям или достаточно было стать чемпионом страны?

— Для участия в первенстве малых стран континента необходимо выполнить обязательные нормативы. В этом плане себя с лучшей стороны проявила Чилоян, показавшая необходимые результаты в беге на 100, 200 и 400 метров. Могу выделить также прыгунов в длину Артака Амбарцумяна и Левона Гарибяна. А позже — на другом соревновании поездку в Лихтенштейн оформил Манук Манукян, впервые выполнивший норму мастера спорта в метании диска. В остальных видах особо выдающихся результатов показано не было.

— И все же, какова динамика результатов, по сравнению с началом сезона?

— В целом, роста показателей не наблюдается. Тот же Агасян прыгнул на 20 см меньше, но в любом случае его результаты стабильно остаются в определенном интервале. А вот Чилоян установила личный рекорд на дистанции 400 метров — 55,85 секунды. Это соответствует норме кандидата в мастера спорта. Остальные лидеры отечественной легкой атлетики особо не оправдали ожиданий. В женских соревнованиях по прыжкам в длину Яна Абраамян способна была на большее, нежели результат в 5 метров 46 см. То же самое касается Лилит Арутюнян (бег на 800 метров) и Эллады Алавердян (бег на 3 км). В тройных прыжках Мариета Минасян приблизительно повторила свой лучший результат — 12,36 метра. А в метании молота Жанна Шахназарян сдала позиции. В прошлом году она победила с результатом 50,36 метра, а сейчас — только 49,46.

Заметно упали результаты в мужском беге на 100 метров. Достаточно отметить, что Рафаел Петросян стал чемпионом страны с результатом перворазрядника — 11,41 секунды. Это, конечно, удручает. Правда, в предварительном забеге лучшее впечатление произвел Размик Мкртчян (11,18), но в финале сделав фальстарт, он выбыл из борьбы за призовые места. Однако Мкртчян отыгрался на дистанции 200 метров, победив с результатом 22,30 секунды, что довольно неплохо. Хорошо выступил Нарек Гукасян, ставший первым в забеге на 400 метров и в беге с препятствиями на ту же дистанцию. Хуже ожидаемого выступил Роман Алексанян в беге на 800 метров. Показанный им результат 1 минута 55,61 секунды — достаточно низкий. Впрочем, выяснилось, что это обусловлено легкой травмой. Я доволен Ервандом Мкртчяном, признанным лучшим в беге на 1500 и 3000 метров. И все же, допуск на чемпионат малых стран Европы он получил только на последовавшем за первенством страны мемориале Гарника Гукасяна. По сравнению с прошлым годом, получше выступил метатель копья Мелик Джаноян, доведший свой результат с 58 до 60,18 метров. Это несколько неожиданно, учитывая, что по причине кончины отца он некоторое время не тренировался. В любом случае, члены сборной в той или иной мере проявили себя. Они были мотивированы, поскольку чемпионат Армении был рейтинговым соревнованием для участия в официальных международных турнирах. Думаю, результаты в целом отражают уровень подготовки атлетов. Некоторые спортсмены, выделяющиеся стабильными результатами, улучшили их. Но в общем, по сравнению с прошлыми годами, позитивных сдвигов мало.

— В таком случае, каковы шансы наших ребят в мини-чемпионате Европы?

— Это индивидуальное первенство, так что на командных интересах не придется зацикливаться. У меня особые ожидания от Ерванда Мкртчяна, который в последние годы удачно выступает в дисциплинах на выносливость — беге на 3000 метров и беге на ту же дистанцию с препятствиями. В прошлом году он победил на этих соревнованиях, фаворитом которых является и нынче. Сильно обнадеживает Манук Манукян, который на мемориале Г.Гукасяна впервые превысил норму мастера спорта в метании диска. Однако этого может и не хватить для призовых притязаний на этом турнире и в более серьезных соревнованиях. Тот же Агасян на общем чемпионате Европы с нынешним результатом может рассчитывать разве что на попадание в финальный этап. Но давайте воздержимся от поспешных выводов и дождемся самих соревнований.