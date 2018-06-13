Именно в этом ключе шли обсуждения на последнем заседании правительства, когда министр юстиции Артак Зейналян представил проект поправок в Гражданском кодексе, в Кодексе об административном судопроизводстве, в Налоговом кодексе и в законе “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”.

Проведение законодательных изменений обусловлено необходимостью улучшения бизнес-показателей Армении, сразу отметил глава Минюста. Дело в том, что в последнем докладе ВБ, отображающем простоту ведения бизнеса, наша страна опустилась сразу на девять позиций, расположившись на 47-м месте среди 190 стран, включенных в исследование.

В частности, как отметил г-н Зейналян, было зафиксировано, что регистрация бизнеса у нас длится два дня.

— У предпринимателей сегодня есть возможность зарегистрировать бизнес либо в онлайн-режиме (что длится всего несколько минут), либо лично прийти в соответствующий орган и в зависимости от того, сколько людей ожидает в очереди, опять-таки в течение короткого времени осуществить регистрацию. Однако методика, по которой была проведена оценка Doing Business, охватила также период заказа и получения печатей со стороны предпринимателей, в результате чего длительность регистрации бизнеса в Армении составила два дня, — пояснил г-н Зейналян.

На самом деле, еще несколько лет назад были проведены законодательные изменения, отменяющие обязательное наличие печати у бизнеса. Но проблема, как выяснилось потом, не исчезла, поскольку в ряде законов было указано, что в случае, если организация имеет печать, то она должна ставить свой штамп на документах. И это привело к тому, рассказал министр, что те компании, которые изначально указывали в своем уставе наличие печати, были обязаны заказывать ее, поскольку без этого у них не было возможности осуществлять юридические сделки.

— Для того, чтобы улучшить наш показатель в рейтинге Doing Business, мы снимаем требование об обязательном наличии печати для компаний во всех тех законах, где предусмотрено подобное обязательство для бизнеса, — изложил суть дела г-н Зейналян, добавив, что исключение подобного требования позволит предпринимателям регистрировать свой бизнес в течение 15 минут.

Речь, по сути, о внесении технических изменений. Однако в ходе заседания возникли вопросы: а могут ли, к примеру, те же банки опять требовать у компаний наличие печати на документах при осуществлении каких-либо сделок? Подобное требование в гражданско-правовых отношениях, уточнил глава Минюста, может возникнуть, если изначально у сторон есть договоренность о том, что на документах должна стоять печать, а ее отсутствие может привести впоследствии к признанию недействительной данной сделки или к невыполнению условий договора.

Проще говоря, в гражданско-правовых отношениях вопрос — быть или не быть печати на документах — остается на усмотрение участвующих в сделке сторон. Кроме того, если даже в уставных документах организации указано, что у нее имеется печать, новыми поправками в законе “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма” снимается требование обязательно использовать ее при проведении сделок.

Да, вопрос более чем актуальный, подключился к полемике министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян, учитывая то, что в некоторых случаях хозсубъекты, в том числе банки, злоупотребляют этой нормой. Однако после законодательных изменений никто не имеет права требовать от бизнеса наличие печати, если таковое условие не было оговорено сторонниками договора заранее.

— Наше ведомство готово вмешаться и оказать содействие предпринимателям в случае, если они столкнутся с такой проблемой, — пообещал глава Минэкономразвития.

Проблема в том, что если с банками все более или менее ясно, то что делать бизнесмену, когда те же нотариусы, судьи и госчиновники в обязательном порядке требуют печать на документах. И пока в этом направлении ничего не изменится, процесс по-прежнему не сдвинется с мертвой точки.

— Дело в том, что законопроект направлен на улучшение бизнес-показателей Армении в рейтинге Doing Business, — уточнил представляющий законопроект министр юстиции.

— Получается, что мы стремимся всего лишь пойти на одну строчку вверх в рейтинге, а то, что творится в реалиях, нас не должно интересовать? Но нам не рейтинг Doing Business должен быть важен, а реальный Doing Business в Армении. Какой смысл тогда в нововведениях, если мы их одобрим, потом парламент утвердит, а предприниматель пойдет к нотариусу, и тот скажет: меня ничего не интересует, поставьте печать, потом принесите документы, — справедливо возразил премьер-министр Никол Пашинян.

В соответствии с вносимыми законодательными поправками никто — ни банки, ни нотариусы, ни госструктуры — отныне не вправе будут требовать от бизнеса наличия печати, ответил г-н Зейналян. Тем не менее, впереди довольно долгая работа, поскольку сама проблема не в том, что кто-то требует печать на документах, а в недостаточном внедрении механизмов электронного документооборота. Именно в этой плоскости нужно рассматривать вопрос и приложить максимальные усилия для того, чтобы сделки проводились не через бумажные носители, а именно посредством онлайн-площадки. Все это как раз и приведет к сокращению финансовых и временных затрат для бизнеса, сказавшись заодно и на показателях Армении в международном рейтинге, согласились министры, одобрив проект поправок в Гражданском кодексе, в Кодексе об административном судопроизводстве, в Налоговом кодексе и в законе “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”.