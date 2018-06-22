Экономика Июнь 22, 2018 | Автор : admin

Линии высоковольтных передач не будут отданы в управление компании “Ташир-Капитал”, а останутся в ведении государства.

На вчерашнем заседании правительство постановило признать утратившими силу решения, связанные с намечавшейся передачей подтвержденных акциями прав на ЗАО “Высоковольтные электролинии” в доверительное управление компании “Ташир-капитал”.

Представляя вопрос на заседании кабинета, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян сказал, что речь идет о принятом 24 августа 2017 постановлении №1035-А, которым одобрено соглашение с компанией “Ташир-Капитал”, и о постановлении № 463-А от 12 апреля 2018 года, утвердившем представленную доверительным управляющим программу. В представленной по поводу проекта постановления членам правительства сопроводительной справке отмечается, что одновременно с утверждением программы правительство тогда же, 12 апреля 2018г., одобрило новую редакцию Соглашения.

Однако обновленное Соглашение так и не вступило в силу. Учредитель более не намерен продолжать процесс передачи прав на доверительное управления ЛЭП.