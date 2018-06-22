Экономика Июнь 22, 2018 | Автор : admin

Представители ИТ-отрасли и бизнеса встретятся 29-30 июня на бизнес-форуме ДиджиТек, который проводится уже в 11-й раз. Организатор бизнес-форума ДиджиТек- Союз ИТ-предприятий, бизнес-форум ДиджиТек проводится под эгидой правительства Армении.

Как сообщили в Союзе ИТ-предприятий, цель форума — содействие внедрению информационных и телекоммуникационных технологий в госструктуры и отрасли экономики. С этой целью организуются презентации, тематические “круглые столы”, где компании отраслей информационных и телекоммуникационных технологий представляют возможности, предлагают решения для различных отраслей и пр.

Компания ARLOOPA, занимающаяся возможностями расширенной и виртуальной реальности, ознакомит участников с новейшими решениями, которые могут применяться в туризме, образовании, культуре. Директор компании ARLOOPA Арман Атоян говорит, что представленные ими инновационные технологии способны радикально изменить указанные отрасли.

В частности, компания предлагает идею виртуальной достопримечательности для туристов, которые смогут воспользоваться услугами виртуального гида, знакомящего их на месте с данной достопримечательностью на различных языках. С помощью совместной с UNDP программой им удалось создать 3D-анимационный образ Саят-Новы: он будет установлен в Ахпате, где посетителей встретит исполняющий свои песни Саят-Нова. Проект будет вскоре задействован. По словам Армана Атояна, бизнес-форум ДиджиТек обеспечивает полноценное общение представителей информационных и телекоммуникационных технологий и бизнеса, создает условия для более тесного сотрудничества. Над этим должны работать все стороны, чтобы состоялось успешное сотрудничество.