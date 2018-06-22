Чем больше дорог и лучше их качество — тем богаче община, справедливо полагает староста села Ачаджур Тавушской области Карен Халтахчян, поясняя, что именно плохое качество, если не сказать, отсутствие дороги мешает развитию туризма и, соответственно, росту благосостояния сельчан.

А разве есть чем Ачаджуру удивить туристов, спрашиваю я. На что глава общины, вздыхая, отвечает, мол, была бы нормальная дорога, великолепный средневековый монастырь, находящийся неподалеку от села, был бы у всех на слуху.

— Да что рассказывать, давайте поедем, и сами убедитесь, насколько все величественно там, и заодно посмотрите, “насладитесь” дорогой, — предложил наш собеседник.

Скрытая жемчужина гор

Усаживаясь в удобный джип, я невольно подумала, что на такой машине можно с комфортом прокатиться даже по бездорожью. Понадобилось всего лишь десять минут, чтобы мои наивные предположения улетучились при виде того, как, поднимаясь в гору, на каждом повороте приходилось лавировать между большими и очень большими ямами, касаясь почти обочины вымытой местами дороги, круто срывающейся вниз. Путь в три километра на гору Пайтатап, к юго-востоку от села Ачаджур, показался мне вечностью.

Лишь авантюрным путешественникам под силу подобная поездка. Но роскошь этих мест заставляет сразу же забыть все то, что пришлось пережить, и с восторгом наслаждаться прохладой густого леса, нежной влагой, исходящей с сочной листвы, и жемчужиной средневековой архитектуры — монастырским комплексом X-XIII вв. Макараванк.

Интересно то, что, в отличие от других армянских монастырей, все строения комплекса выполнены из нескольких цветов: красноватого туфа, темно-розового андезита и зеленоватых камней. Очень захватывающе было бродить и отыскивать интересные барельефы, солнечные часы, витиеватые лозы и другие причудливые узоры, искусно вырезанные в камне. А моросящий дождь, мелкими и легкими каплями оседающий на камнях, придал этому месту даже какую-то таинственность и мистичность.

Храм не заброшен. Сейчас там проводятся реставрационные работы, что отнюдь не мешает не только ачаджурцам, но и жителям других сел Тавуша его посещать — провести обряд крещения, венчания или просто зажечь свечу.

Туристы, если и заезжают в эти места, то очень редко. По дороге, ведущей в монастырский комплекс, автобусам, естественно, не проехать. А ведь Макараванк, без преувеличения — один из самых живописных памятников средневековой архитектуры Армении, который мог бы стать визитной карточкой этих краев, если бы власти отремонтировали и привели в порядок дорогу. Самостоятельно община вряд ли осилит подобные расходы, учитывая то, что общий ее бюджет составляет чуть больше 100 млн драмов, из которых на долю госдотаций выпадает порядка 72 млн драмов, а остальные 30 млн драмов — собственные доходы.

Увы, пока внимания к этой проблеме нет, а главе села Ачаджур приходится лишь с сожалением говорить о том, насколько улучшилось бы качество жизни местных сельчан, если бы их мечта стала реальностью, и туристы начали бы ездить в Макараванк. Ведь их путь пролегал бы через село, и, естественно, появился бы спрос на гостевые дома, разного рода сувениры, местную сельхозпродукцию, в конце концов. А ведь речь всего-то о трех с небольшим километрах дороги…

Инвестиции для блага села

Тем временем, жизнь в Ачаджуре продолжает течь своим размеренным темпом. В селе, где проживает около 5 тыс. человек, основным источником дохода местных жителей вот уже сколько лет являются деньги, присылаемые рабочими мигрантами. По подсчетам старосты, в сезон примерно 800-1000 мужчин уезжают в Россию на заработки. Остальные либо занимаются животноводством, либо возделывают приусадебные участки.

— Заниматься сельским хозяйством сегодня крайне убыточно, — говорит глава общины. — Нет оросительной воды, удобрения дорогие, а, главное, рынки сбыта практически недоступны для нас. Вот и получилось, что из 6 тыс. гектаров общинной земли возделывается всего 10%, — разводит руками г-н Халтахчян.

Большие надежды связывает староста с инвестициями, которые делают и намереваются сделать односельчане, уехавшие в свое время из родных краев. Кто-то из них, став довольно успешным бизнесменом в России, строит в селе большой зал торжеств, который скоро будет готов для приема посетителей, а, значит, создаст дополнительные рабочие места в Ачаджуре.

— У многих даже нет бизнес-мотивации, они просто хотят помочь родному селу, — представляет свое видение ситуации руководитель общины.

Правда, непонятно, почему эти благодетели не возьмутся за ремонт дороги, ведущей в монастырь, чтобы помочь селу резко набрать обороты за счет роста турпотока. Но это, скорее, из ряда риторических вопросов.

К нашей беседе присоединяется работник сельской администрации Юрий Мирзоян и с благодарностью начинает рассказывать об инвестиционном проекте бывшего депутата НС, ачаджурца Хачика Кокобеляна, который неподалеку от села, почти в километре от границы с Азербайджаном строит огромные теплицы для выращивания роз.

— Сейчас к нам поступает много звонков от односельчан, проживающих за рубежом. Люди хотят инвестировать средства в разные проекты. Просто все ждут, пока немного стабилизируются политические процессы. Но настрой у всех позитивный, ведь новый премьер, хоть и родом не из Ачаджура, но из местных краев. Ему здесь очень верят и доверяют, — заключил староста села.