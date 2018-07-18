Экономика Июль 18, 2018 | Автор : admin

Как сообщает АРМЕНПРЕСС, глава инспекционного органа ГСБПП Георгий Аветисян посетил Москву на прошлой неделе, где в рамках программы “Финансовое и техническое содействие РА в членстве ЕАЭС” подписал соглашение с правительством России о строительстве и оборудовании фитосанитарной лаборатории железнодорожного контрольно-пропускного пункта Айрум-Джилиза.

Фитосанитарная лаборатория будет инспектировать не только поезда, но и грузовики, проходящие через пограничный контрольно-пропускной пункт Баграташен. “Здесь будет проверяться любая растительная продукция, импортируемая в Армению. В случае необходимости будет проводиться стерилизация, чтобы вредные организмы не проникали в Армению.