Строящийся КПП в Айруме позволит значительно сэкономить время

Июль 18, 2018  |   Автор :   |   Экономика

Как сообщает АРМЕНПРЕСС, глава  инспекционного органа ГСБПП Георгий  Аветисян посетил Москву на прошлой неделе, где в рамках  программы “Финансовое  и техническое  содействие РА в  членстве  ЕАЭС”  подписал соглашение с правительством России о строительстве и оборудовании фитосанитарной лаборатории железнодорожного контрольно-пропускного пункта Айрум-Джилиза.

Фитосанитарная лаборатория будет инспектировать не только поезда, но и грузовики, проходящие через пограничный контрольно-пропускной пункт Баграташен. “Здесь будет проверяться любая растительная продукция, импортируемая в Армению. В случае необходимости будет проводиться стерилизация, чтобы вредные организмы не проникали в Армению.


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