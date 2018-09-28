Экономика Сентябрь 28, 2018 | Автор : admin

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акобян принял 26 сентября директора по линии строительства испанской компании Corsan Corviam Construction S.A Альберто Караско и руководителя программы Сантиаго Зубийяга. Обсуждались детали работ по второму траншу программы “Дорожный коридор “Север — Юг”.

Представители компаний заявили, что, несмотря на некоторые финансовые затруднения, банки продолжают финансирование работ по второму траншу программы “Дорожный коридор “Север — Юг”. У строителей возникли некоторые проблемы в связи с переносом систем орошения и отчуждения земель.

В ходе встречи Акобян выразил готовность поддержать компанию в вопросе скорейшего решения всех проблем и предложил обсудить спорные пункты со специалистами ведомства. По словам министра, по части реализации данной программы нельзя ни в коем случае медлить: сроки достаточно ограниченные, а задержки нежелательны. Причем, как отметил министр, активизация темпов работ не должна быть осуществлена за счет их качества.