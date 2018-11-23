Таков основной мессидж и.о. премьер-министра Никола Пашиняна относительно будущего отечественной экономики, высказанный им в ходе состоявшейся на днях пресс-конференции. Главное, что удалось новому правительству, отметил он, так это обеспечить политическую и экономическую стабильность в постреволюционный период. Явление, по сути, беспрецедентное, поскольку, особо подчеркнул г-н Пашинян, ни в одной стране, где имели место революционные процессы, подобной стабильности во внешней и внутренней среде не наблюдалось.

“Когда эта стабильность есть, никто не замечает, что проблема решена. Но если ее нет, то тогда говорят, — вот видите, вы не смогли обеспечить стабильность. У нас же она была обеспечена обществом за счет сформированного им правительства. В этом плане деятельность правительства оцениваю крайне эффективной, а следующей задачей будет подготовка к новому этапу, который мы условно называем экономической революцией”, — обозначил векторы политики правительства и.о. премьер-министра.

Касаясь наметившегося в последнее время замедления темпов экономического роста в стране, он пояснил, что ранее этот рост базировался главным образом на игорном бизнесе, в частности, на ставках, сделанных в тотализаторах. Как итог, многие жители страны живут сегодня, задолжав многочисленным букмекерским конторам.

Сфера сельского хозяйства также имела большой вес в структуре экономики, характеризуясь, однако, своей неэффективностью. “Если будет град, то показатель экономической активности снизится, не будет — повысится. Разве подобные разговоры ведутся в XXI веке?” — спросил и.о. главы армянского правительства.

А ведь на протяжении многих лет Армения тратила миллионы долларов для создания противоградовой системы. И только потом выяснилось, что система работает неэффективно и есть необходимость потратить еще 11 млн долларов для внедрения противоградовой системы. “В процессе, тем не менее, случайно выяснилось, что все же система продуктивна, просто ее неэффективно используют”, — иронизировал г-н Пашинян.

Фон восстановится, напряжение спадет

Еще один аспект, за счет которого, по его оценкам, обеспечивался в прошлом рост экономики, — реализация Амулсарского проекта. Фактически, за счет деятельности одной организации у нас, по меткому выражению и.о. премьера, “рисовали” экономический рост. Сейчас правительство ведет иную политику в горнодобывающей сфере, которая, несмотря на то, что исходит из национальных интересов, создает все же определенный негативный фон для инвестиционной среды. Именно проводимую политику в этой сфере г-н Пашинян обозначил в качестве главной неудачи своего правительства, уточнив, что негативный фон связан прежде всего с тем, что на данный момент в отношении некоторых крупных хозсубъектов сферы, в том числе иностранных инвесторов, ведется расследование, что не может не вызвать определенное напряжение у них.

“Уверен, этот фон будет восстановлен, тем более, что поднимаемые правительством вопросы, в частности, вокруг рудника Амулсар, по оценкам международных экспертов, легитимны. Наш вопрос очень конкретен: есть ли угроза для вод Севана и Джермука. Если она есть, значит, — предприятие должно быть закрыто. Надеюсь, по этому вопросу до весны мы сможем принять решение, основанное на фактах”, — отметил он.

Техутский рудник-проект также сыграл в свое время существенную роль для наращивания темпов экономического роста в Армении. Однако месторождение было закрыто еще до революции в нашей стране, указал г-н Пашинян, добавив, что сегодня уже наметилась тенденция оздоровления армянской экономики. “Из экономики, построенной на букмекерских ставках, переходим к промышленной экономике”, — оценил ситуацию и.о. премьера.

Доступ для новых игроков открыт

Говоря об уже достигнутых успехах правительства, г-н Пашинян указал на ликвидацию искусственных монополий, борьбу с коррупцией и тенью, в результате чего, к примеру, только по официальным данным, в Армении после революции создано 37 тысяч новых рабочих мест. Конечно, они созданы не с нуля. Подавляющая их часть — те рабочие места, которые не были оформлены ранее, но после революции, по мнению и.о. главы правительства, люди решили выйти из тени.

“Новая власть обещала вести бескомпромиссную борьбу с коррупцией. Борьба начата и будет продолжена, если правительство получит мандат доверия от населения на предстоящие годы. Кабмин также исполнил свое обещание по уничтожению искусственных монополий и установлению равных условий для всех участников рынка. В результате, сегодня на рынке появились новые игроки, обеспечено равенство всех перед законом, и более нет привилегированных в бизнесе”, — констатировал он, добавив, что при этом в Армении не было перераспределения собственности.

Наглядный пример того, что в стране уже нет ни искусственных монополий, ни привилегированных предпринимателей — задействование в скором времени в Севане простаивающего сахарного завода, что, по словам г-на Пашиняна, было бы не мысленным представить еще год назад.

Наметилась за последние полгода и высокая инвестиционная активность. Задача номер один для нового правительства, уточнил г-н Пашинян, — трансформировать эту заинтересованность в конкретные действия. Уже сейчас на различных стадиях обсуждений находятся инвестиционные программы стоимостью примерно в 500 млн долларов, охватывающие в основном сферу промышленности. Планируется построить несколько заводов. В случае реализации этих договоренностей экономический облик страны, по словам и.о. главы правительства, изменится на 180 градусов.

Создать возможности

Существенную роль для улучшения бизнес- и инвестиционной среды могут сыграть предстоящие налоговые реформы. Но главное — изменения в Налоговом кодексе будут иметь колоссальное социальное значение. Долгие годы, по словам и.о. премьер-министра, в Армении поощрялась бедность, потому что это было на руку действующей политической системе. Бывшим властям было выгодно, чтобы люди жили бедно, исходя из того, что на бедных людей проще влиять, бедными проще управлять. Теперь же правительство намерено создать для всех возможности и стимулы для труда.

Микробизнес, к примеру, с годовым оборотом до 20 млн драмов будет освобожден от налогов, что, по оценкам г-на Пашиняна, приведет к улучшению социального положения граждан, потому что с них не будет взыскиваться определенная сумма, которую ранее они вынуждены были платить. В этом контексте он напомнил, что после изменений в Налоговом кодексе таксисты-частники будут освобождены от всех видов платежей, что приведет к ежемесячной экономии ереванскими таксистами суммы в 12 тыс. драмов, а областными — в 8 тыс. драмов.

“В этом контексте я считаю, что самой главной социальной ответственностью и самым большим обязательством для нас является то, чтобы госсредства не расхищались, а расходовались эффективно, и мы создали бы условия для развития бизнес-деятельности в стране и увеличения количества налогоплательщиков”, — обрисовал видение будущих перспектив и.о. премьер-министра.