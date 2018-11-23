Экономика Ноябрь 23, 2018 | Автор : admin

До конца года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проведет ряд обсуждений проекта “дорожной карты” по созданию евразийского ювелирного брэнда с участниками рынка и органами государственной власти Евразийского экономического союза (ЕАЭС), после согласования “дорожную карту” утвердит Коллегия ЕЭК.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. Инициативу создания евразийского ювелирного брэнда ЕЭК презентовала на международном форуме “Евразийская неделя”. Бизнес поддержал эту идею и заявил о готовности к ее активной проработке. Предполагается, что кооперационный проект в ювелирной сфере будет реализован на принципах государственно-частного партнерства — планируется создать Евразийское ювелирное бюро (Eurasian jewelry), куда войдут представители отрасли стран ЕАЭС. “Производство ювелирных изделий является одним из таких направлений, в которых есть потенциал для кооперации и продвижения евразийских товаров на внешних рынках, — отметил Тигран Саркисян. — Работа над созданием евразийского ювелирного брэнда запущена, ЕЭК уже подготовила проект “дорожной карты”, которая будет утверждена после проработки с представителями бизнеса и государственных органов”. Он добавил, что реализация интеграционного потенциала экономики ЕАЭС является одной из ключевых задач в повестке ЕЭК, ее эффективное выполнение во многом зависит от создания совместных проектов в реальных секторах экономики стран “пятерки”.

Создание евразийского ювелирного брэнда предполагает единые стандарты качества, инфраструктуру для дистрибуции и маркетинговой стратегии продвижения брэнда. Проект позволит увеличить объем экспорта ювелирных изделий в восемь раз — до 1 350 млн долл США.