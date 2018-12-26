Экономика Декабрь 26, 2018 | Автор : admin

Согласно отчету МВФ, с 2007 по 2017 годы, когда совокупные активы и банковский капитал банковской системы выросли по отношению к ВВП, доходность армянских банков оставалась неизменной. За тот же период соотношение банковских активов/ВВП увеличилось с 24,3% до 78,2%, а банковский сектор увеличился более чем в два раза.

В 2007-2017 годах доходность армянских банков по абсолютной величине оставалась неизменной (за исключением циклических колебаний), составив в среднем около 60 миллионов долларов США в год. Средняя доходность активов в 2017 году составила менее 1%, а средняя доходность капитала — 6%. По оценкам МВФ, низкая доходность была обусловлена объемом недействующих кредитов и снижением спрэда процентных ставок.