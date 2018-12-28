Армения, к примеру, по итогам первого полугодия этого года достигла 30% роста, который, судя по наметившейся тенденции, сохранится до конца 2018 года. Во многом этой динамике способствовала, как отметил в беседе с нами советник и.о. министра экономического развития и инвестиций Гагик Мкртчян, курирующий вопросы развития отечественной ювелирной сферы, интеграция в рамках членства нашей страны в ЕАЭС.

Поможет толлинг алмазного сырья

Несмотря, однако, на довольно существенный рост, в сфере по-прежнему остаются проблемы, решение которых может стать стимулом для дальнейшего наращивания объемов. Речь идет, прежде всего, о поставках алмазного сырья в Армению, причем вопрос этот так или иначе связан с Россией, поскольку в ювелирной отрасли именно российский рынок является для нас ключевым как в плане спроса на отечественную ювелирную продукцию, так и поставок сырья.

На протяжении долгого времени армянская сторона ведет активные работы для того, чтобы наладить альтернативные поставки качественного алмазного сырья на внутренний рынок, расширив тем самым возможности для местных огранщиков. Так, еще в середине прошлого года Минэкономразвития заявило, что уже имеются предварительные договоренности, согласно которым до конца 2017 года для отечественных предприятий ювелирной сферы будут обеспечены наилучшие условия при покупке алмазного сырья, в частности, из России.

Но этого в то время не случилось, и переговоры (в основном с российской компанией “Алроса” и Гохраном) продолжаются и сегодня. Об этом стало известно на днях в ходе встречи предпринимателей ювелирной отрасли с и.о. министра экономического развития и инвестиций Тиграном Хачатряном. Что конкретно беспокоит бизнес, рассказал директор компании “Даймотек” Эдгар Ованнисян, отметив, что сфера нуждается в серьезном содействии в вопросе импорта из России алмазного сырья. По его словам, нужно разработать в этом направлении совместные механизмы для развития с РФ возможностей толлинга алмазного сырья.

Это тем более важно, если учесть, что, согласно имеющейся стратегии развития ювелирной отрасли, Армения намерена к 2030 году увеличить объемы производства ювелирной и огранной продукции до 1 млрд долларов. Главной задачей является доведение до 2022 года объемов производства до уровня 2003 года, когда сфера демонстрировала свои наилучшие показатели. А это порядка 300-400 млн долларов производства в год. В то время в Армении активно функционировали 43 компании, занятые в сфере огранки алмазов, плюс 12-13 компаний — в производстве ювелирной продукции. Сегодня этот показатель равен 3-4 компаниям в сфере огранки и 7-8 — в сфере производства ювелирной продукции.

От бриллиантового изобилия до обвала рынка

Впрочем, бизнес настроен весьма оптимистично. Так, в беседе с нами глава алмазообрабатывающего предприятия “Андраник” Андраник Товмасян уверил, что вот уже 3-4 года в сфере наблюдается активность, и заказов становится все больше и больше. По крайней мере, объемы производства возглавляемой им компании демонстрируют с 2015 года 30-процентный рост ежегодно. Это предприятие по производству бриллиантов расположено в небольшом городке Котайской области — Нор-Ачине, где сконцентрирована подавляющая часть компаний алмазообрабатывающей отрасли Армении. Основана была компания еще в 1994 году отцом нынешнего руководителя — Владиславом Товмасяном, возглавляющим ее на протяжении многих лет. О тех временах мой собеседник вспоминает с нескрываемой ностальгией. Бизнес процветал, на предприятии трудились несколько сот огранщиков, покупали алмазное сырье у крупнейшего российского поставщика — компании “Алрос”, обрабатывали порядка 3000-5000 каратов камней ежемесячно.

А потом наступил кризисный 2008 год, после которого на протяжении еще нескольких лет не только “Андраник”, но и весь Нор-Ачин встал. Огранщиков распустили, и многие мастера вынужденно уехали из страны. Отголоски тех лет до сих пор ощущаются на всех предприятиях Нор-Ачина, руководители которых с трудом находят сегодня специалистов по огранке алмазов. Проблема с нехваткой кадров, возможно, в том, что на протяжении последних лет дела в местной алмазогранильной отрасли шли с переменным успехом: заводы то работали, то приостанавливали деятельность на несколько месяцев. Поэтому многие с недоверием относятся к нынешнему подъему, и нужно какое-то время, чтобы вернуть все на круги своя.

Поэтому говорить о докризисных показателях производства еще очень рано, тем более, что в отличие от тех лет практически все предприятия отрасли, в том числе и “Андраник”, работают сегодня на давальческом сырье.

“Наши партнеры из Бельгии, США, Израиля, Индии и др.стран посылают алмазное сырье, мы его обрабатываем и отсылаем обратно, фактически получая деньги за нашу работу. А в свое время армянские компании самостоятельно покупали сырье у “Алросы”, что позволяло получать более высокую добавленную стоимость. Ведь партнеры, которые отправляют нам давальческое сырье, где-то его приобрели. Потом нам заплатили за обработку камней, а после продали бриллианты, получив прибыль. Если бы мы сами купили сырье, то расходов на обработку у нас было бы не так много в сравнении с теми, которые осуществляют наши партнеры. В итоге, продав готовые бриллианты, мы смогли бы получить гораздо больше прибыли, чем сейчас и, соответственно, заплатить больше нашим огранщикам”, — обстоятельно рассказал об особенностях алмазного бизнеса г-н Товмасян.

Сфера застыла в ожидании

Самостоятельно покупать алмазы у “Алросы” наши компании не в состоянии из-за условий, по которым им предлагают сырье. Лучшее качество камней вначале предлагается крупным клиентам, с которыми у “Алросы” имеются договора. Это и серьезные суммы, и большие объемы, которых армянским компаниям осилить не под силу. В итоге, доступ они получают уже к вторичному сырью, качество которого оставляет желать лучшего. Но правительство Армении пытается найти выход из ситуации и долгое время ведет переговоры с “Алросой” для обеспечения лучших условий при покупке алмазного сырья.

“В случае успеха переговорного процесса интерес к нашей стране вырастет в разы по всему миру. И здесь вопрос не только в том, что армянские компании смогут сами покупать и продавать камни, а в том, что некоторые из них будут в состоянии стать посредниками в сделках. К примеру, наша компания является членом “Алросы” и имеет больше привилегий, поскольку давно зарекомендовала себя на рынке. Многие из наших партнеров, скажем, из Индии не обладают подобным возможностями и могли бы через нас воспользоваться услугами “Алросы”. Но, поскольку нам предлагают лишь вторичное сырье, то в этом плане мы просто не интересны другим компаниям, не являющимся членами “Алросы”, — рассказал глава предприятия по производству бриллиантов. При этом добавил, что сейчас алмазообрабатывающая сфера Армении как бы застыла в ожидании завершения переговоров с “Алросой”, от успеха которых во многом и зависит дальнейшее развитие отрасли.