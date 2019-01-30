Текстильные производства в Ширакской области продолжают набирать обороты и параллельно получать содействие правительства при реализации инвестиционных программ. Чуть больше месяца назад налоговые льготы в виде отсрочки платежей по выплатам НДС за импортированное сырье и материалы получила компания “Артик ПХК”, которая намерена инвестировать свыше 6 млрд драмов в производство ниток, медицинского хлопка и обработку текстильных отходов в общине Маралик в Шираке.

Сама компания была создана в 2008 году, работая в то время в Гюмри. По мере своего расширения она создала также текстильное производство в Маралике, где сейчас работают 43 человека. Однако по ходу реализации инвестиционной программы в течение трех лет число сотрудников компании планируется довести до 160 при средней зарплате в 185 тыс. драмов. На сей раз налоговые льготы были предоставлены созданной в 2017 году компании “Р.Закарян”, специализирующейся на производстве джинсовой одежды в городе Гюмри.

Изначально, как рассказал министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян, общая стоимость инвестиционной программы компании составляла порядка 1,76 млрд драмов. Из этой суммы компания уже закупила на сумму 340 млн драмов производственное оборудование, которое по закону освобождено от выплат НДС.

На оставшиеся 1,42 млрд драмов ООО “Р.Закарян” намерено приобрести сырье и материалы для своих производственных нужд. Однако при этом возникают налоговые обязательства по линии НДС на сумму в 240 млн драмов. Именно по этой части компания и обратилась в правительство для получения отсрочки платежей по НДС сроком на три года.

На последнем заседании правительства заявка компании была удовлетворена. Впереди, по словам главы Минэкономразвития, дальнейшее расширение текстильного производства, на котором сейчас работают 36 человек. К концу реализации инвестиционной программы количество рабочих мест должно увеличиться до 88 человек, а средняя заработная плата достигнет 105 тыс. драмов. Что касается объемов производства, то ежегодно компания планирует выпускать продукцию на сумму примерно 1 млрд 215 млн драмов. На внутреннем рынке предусматривается реализовать в Армении объем в размере 182,2 млн драмов, а оставшуюся часть направить на экспорт.

Еще одну компанию, но уже в сфере сельского хозяйства, правительство на днях освободило на три года от выплат НДС за ввозимое оборудование. Речь об ООО “Балабекян АГРО”, намеревающейся разбить в селе Арзакан Котайской области интенсивные сады на площади восемь гектаров. В конце 2017 года компания уже получала аналогичные налоговые льготы при ввозе технологического оборудования и сырья в рамках своей инвестиционной программы. Общий объем уже вложенных ею средств составил на сегодня около 200 млн драмов. Но, пояснил руководитель Минэкономразвития, рабочих мест пока не создано из-за возникших технических проблем.

Ныне компания представила новый проект, который планирует осуществить в течение трех лет несколькими этапами, в результате чего будет создано 15 рабочих мест со средней заработной платой в 90 тысяч драмов. На первом этапе объем инвестиций, как обещают в “Балабекян АГРО”, составит 33 млн драмов, а ввозимое оборудование будет итальянского и чешского производства. Далее планируется увеличить объем инвестиций и довести сумму вложений до 120 млн драмов.