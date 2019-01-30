Экономика Январь 30, 2019 | Автор : admin

Темп роста промышленной продукции по союзу вырос, но по ряду государств показатель темпа роста ВВП выше, чем средний показатель по союзу. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной 5-летию подписания Договора о ЕАЭС и 25-летию идеи евразийской интеграции, сказала член Коллегии ЕЭК (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

“2018 год был насыщенным в интеграционной повестке, было принято много важных решений. В целом 2018 год был благоприятным, у нас стабильные макроэкономические показатели… По ряду государств показатель темпа роста ВВП выше, чем средний показатель по союзу: в Армении — 6,2%, Беларуси — 3,7%, Казахстане — 4,1% — это тройка лидеров. В целом темп роста промышленной продукции составил по союзу 4,1. Это важные показатели, мы видим результаты, которые показывают государства благодаря интеграции”, — сказала Татьяна Валовая. Она отметила также, что по союзу рост промышленного производства составил 3,2%, а по странам, например, в Беларуси — 6,1%, в Казахстане — 4,9%, в Армении — 4,1%. Рост ВВП стран ЕАЭС превышает показатели союза. Татьяна Валовая отметила важность подписания главами стран-членов ЕАЭС Декларации об углублении интеграции, которое состоялось в мае прошлого года.

Коснувшись вопроса экспорта товаров на рынок ЕАЭС, госпожа Валовая оценила как образцовый показатель Армении. Отвечая на реплику киргизского журналиста по поводу того, что ЕАЭС открывает большие возможности для экспорта в другие страны-члены союза, однако в прошлом году экспорт из Киргизии вырос незначительно, она сказала, что киргизские коллеги недостаточно используют имеющийся потенциал.

“Думаю, что у нас всех — русских, белорусов, казахов и др., есть чему поучиться у армян. Вот они, несмотря на неблагоприятное географическое положение, систематически экспортируют свои товары на рынок ЕАЭС. В этом смысле нам, в том числе и киргизам, есть чему у них поучиться”, — сказала она.

Тем не менее, она отметила, что в 2017г. в Киргизии экспорт товаров вырос на 21%.