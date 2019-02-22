Пермская галантерейная фабрика ElMasta, являющаяся единственной компанией в России, специализирующейся на производстве женских каркасных сумок, намерена организовать с армянскими партнерами производство сумок, которые будут экспортироваться в страны Евросоюза, Азии, а также в Россию под маркой Made in Armenia. Первая партия будет отправлена на российский рынок уже в конце этого месяца. Но прежде чем прийти к такому решению, зарубежные предприниматели довольно основательно изучили наличие соответствующего потенциала в самой Армении.

Для начала специалисты фонда “Бизнес Армения” организовали встречу владельца фабрики ElMasta Владимира Ульянова и вице-президента российско-грузино-армянского бизнес-фонда “Альянс” Инги Дриневской с представителями армянских производителей Artis, Amore и Safia, производящих кожаные изделия и сумки. После того, как они ознакомились с производственным потенциалом и качеством товаров местных компаний, было принято решение создать у нас в стране компанию и заниматься экспортом армянских сумок.

Сама фабрика ElMasta, которая была создана в Перми еще в 1998 году, производит на сегодня более 200 тыс. сумок в год. Это классические и деловые сумки, портфели, клатчи и рюкзаки.

Что касается армянского производства, то сейчас, как пояснили в фонде “Бизнес Армения”, российских предпринимателей знакомят с возможностями импорта сырья из стран Евразийского экономического союза, режимами экспорта товаров, льготными режимами GSP+ c Евросоюзом и другими привилегированными процедурами.

“Кроме того, мы организовали встречи в формате B2B с местными производителями, после чего были достигнуты экспортные соглашения”, — пояснила менеджер по поддержке экспорта Business Armenia Анаит Мкртчян.

Для того, чтобы ознакомиться с продукцией еще большего количества армянских компаний и достигнуть новых договоренностей, специалистов компании ElMasta пригласили посетить армянский павильон международной выставки MosShoes 2019, которая пройдет в марте текущего года в Москве при поддержке фонда Business Armenia.

Поспособствовал кризис

На самом деле, в сфере производства сумок в Армении есть огромное поле для деятельности, поскольку компаний, непосредственно занятых в этой области, не так уж и много. Но, как выяснилось, мы берем не количеством, а качеством, производя кожгалантерейную продукцию премиального сегмента. Речь идет об отечественной компании “Ерамар”, базирующейся в городе Егвард Котайкской области, которая производит достаточно широкий ассортимент товаров: мужские и женские сумки (дневные, вечерние, клатчи), рюкзаки разной модификации, дорожные сумки, а также различные кожаные аксессуары: чехлы для ключей, сотовых телефонов, бумажники и ремни.

Свою деятельность компания начала в 2007 году. В то время французские меценаты армянского происхождения братья Берберяны, в частности, Ерванд Берберян, у которых уже были подобные производства во Франции, решили основать на исторической родине аналогичное производство, создав в Армении новые рабочие места. Это был как раз тот кризисный период, когда практически все именитые брэнды решили вывести свои производства из Франции в поисках дешевой рабочей силы, сконцентрировав внимание на развивающихся странах.

Было решено начать с небольшого производства в арендованном в центре Еревана помещении, где пошивом элитных сумок занимались всего 15 человек. С годами бизнес в Армении успешно развивался, и инвесторы решили расширить предприятие. Приобрели территорию в 5 тыс. кв. метров в Егварде, где и построили в соответствии с международными стандартами производственный цех, оснастив его новейшим импортным оборудованием для кожгалантереи.

Мастерство со знаком “люкс”

Сегодня в компании “Ерамар” работают свыше 100 человек, прошедших специальные курсы обучения у опытных мастеров из Франции. Кстати, принимали в штат всех желающих без ограничения возраста, но обязательным условием было отсутствие опыта работы в данной сфере, поскольку в компании посчитали, что легче обучить людей с нуля, чем переучивать. Кстати, в самой компании уверяют, что главным аргументом при принятии решения о создании предприятия в Армении стало именно мастерство армян, в чем инвесторы убедились на личном опыте. Ведь ни один из работников ранее не имел даже представления о производстве кожгалантереи. А сейчас даже профессионалы сферы из-за рубежа выражают свое удовлетворение и одновременно удивление относительно профессионализма местных специалистов.

Достаточно сказать, что львиная доля выпускаемой продукции экспортируется с последующей реализацией в сети бутиков таких брэндов, как LouisVuitton, Hermes, Chanel, Cartie и др. Люксовые сумки таких всемирно известных брэндов давно уже перестали быть просто аксессуарами. Скорее, их можно причислить именно к предметам роскоши, учитывая, что в среднем стоимость одной сумки класса “люкс” варьируется в пределах от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. И отрадно, что на протяжении вот уже нескольких лет свою лепту в производство сумок, бумажников и аксессуаров премиального сегмента вкладывает и Армения.

Однако компания пошла еще дальше, решив сказать новое слово в мировой индустрии элитных сумок собственным брэндом под названием “Сафьян”. Выбор подобного наименования носит двоякий смысл. Так, в сленге кожевенников сафьян означает тонкую и мягкую козью или овечью кожу, специально выделанную и окрашенную в яркий цвет. Но при этом у потребителей возникнут параллельные ассоциации с Арменией, поскольку окончание “ян” во всем мире отождествляется именно с армянами. В самой компании уверяют, что основная цель создания собственного брэнда — продвигать Армению в сегменте товаров премиального класса, производя кожгалантерейные товары с теми же качественными характеристиками, что и международные аналоги.