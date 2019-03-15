Экономика Март 15, 2019 | Автор : admin

Переговоры с “Газпромом” завершены, и Грузия вскоре оформит соглашение с российской государственной газовой компанией. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на apsny.ge, об этом заявила заместитель министра экономики Натия Турнава.

Она утверждает, что переговоры завершились успешно, что означает, что Грузия улучшила позиции в отношении российской компании. “Цена транзита, которую платит нам Россия (за транспортировку), увеличена, а цена российского газа снижена… Это на тот случай, если какой-либо частный бизнес заинтересуется этой альтернативой”, — заявляет Турнава. По ее словам, она не может сказать, точно на сколько выросла стоимость транзита, поскольку это является коммерческой тайной. с “Газпромом” будет оформлен двухгодичный договор, который будет работать в 2019-2020 году включительно.

“Переговоры завершились в нашу пользу. Стоимость транзита увеличена. Как мы этого достигли?! Это имеет несколько объяснений. Наша команда, которая вела с ними переговоры, хорошо использовала динамику мировых цен на нефть. В ценах есть определенное снижение, соответственно, была готовность к определенным уступкам, и мы хорошо использовали этот момент. Большую часть нашего рынка представляет специальный (потребительский) сектор, т.е. население. Этот сектор будет обеспечиваться азербайджанским газом и у нас есть ресурс на это. Что же касается частного сектора, бизнеса и производства, это будет регулироваться рынком. Разговор о том, что российский газ массово войдет на рынок — исключается”, — заявила Турнава.

Напомним, что до 2016 года “Газпром” оплачивал транзит газа натурой — Грузия получала фиксированный объем газа за его транзит в Армению. С 2016 года “Газпром” изменил такой подход со всеми государствами, с которыми она имеет транзитные соглашения. Грузии пришлось соглашаться на новые условия. Оппозиция обвиняла власти в том, что она способствует проникновению российской компании на грузинский рынок, и новым соглашением Грузия не досчиталась нескольких десятков миллионов долларов.