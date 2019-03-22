Экономика Март 22, 2019 | Автор : admin

На ААЭС продолжаются работы по продлению срока эксплуатации, для чего еще в 2014-2015 годах Армения подписала с РФ два соглашения о сотрудничестве и финансировании.

В беседе с журналистами в ходе панельного обсуждения перспектив развития атомной энергетики в Армении начальник отдела атомной энергетики управления энергетики Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артем Петросян сказал, что, согласно действующей стратегии, планируется завершить работы по продлению срока эксплуатации и в будущем иметь новый ядерный энергоблок мощностью до 600 мегаватт, для чего необходимо провести дополнительные исследования.

“Все мы знаем, что после остановки атомной станции в 90-е годы у нас был энергетический кризис, в результате чего население осталось без электроэнергии, уровень озера Севан снизился, и только после перезапуска атомной станции удалось выйти из энергетического кризиса”, — добавил он.

Панельное обсуждение о перспективах развития атомной энергетики в Армении было проведено в рамках взаимодействия Армении и России в сфере атомной энергетики при содействии ЗАО “Росатом-Восточная Европа” и Армянского научно-исследовательского института эксплуатации атомных электростанций.