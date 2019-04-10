Цифровизация экономики — особая тема. Это вызов времени, уверена член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян. И очевидно, что этот глобальный тренд не может не затронуть страны ЕАЭС. Поэтому для обеспечения их конкурентоспособности в долгосрочной перспективе цифровизация экономики должна осуществляться в приоритетном порядке.

Весь вопрос в том, что совместными усилиями можно создать более благоприятные условия для цифровой трансформации. Тем более, что, по разным оценкам, реализация цифровой повестки в рамках ЕАЭС обеспечит дополнительный прирост ВВП до 1% в год. Заодно появится возможность ежегодно экономить порядка 50 млрд долларов за счет устранения нормативно-правовых барьеров в отношениях между государствами-членами Союза.

Основной акцент поставлен на цифровизацию евразийского товарооборота. Предстоит создать собственную инфраструктуру для того, чтобы вся добавленная стоимость, создаваемая в цифре, оставалась у предпринимателей стран Союза, плюс налоги поступали бы именно в их бюджеты. Но дело в том, что большинство стран евразийского пространства — маленькие. И им сложно будет сделать глобальные или региональные продукты, поскольку на старте проекта вход на рынок достаточно дорогой. Поэтому главная идея в том, чтобы объединить усилия и компетенции всех стран ЕАЭС и за счет этого прийти к сокращению расходов, снижению рисков для всех участников рынка и к подтягиванию разных стран на один уровень цифровизации по конкретным проектам.

Работать на рост ВВП

“Мы обязаны заниматься цифровизацией не потому, что она нужна, или потому, что процесс этот везде осуществляется, меняя технологический уклад. Нет. Прежде всего, это должно стать одним из основных процессов, которые обеспечивают сохранение добавленной стоимости в наших странах. Иначе говоря, цифровизация должна работать на рост ВВП стран ЕАЭС. Необходима она также в плане существенного сокращения транзакционных издержек наших государств, плюс для того, чтобы не потерять свои рынки и своего потребителя”, — полагает министр ЕЭК.

В качестве примера она отметила, что сегодня очень большая часть торговли в мире, точнее, быстро растущая ее часть, осуществляется через цифровые платформы. Но если взять конкретно Армению, то в основном это не армянские платформы, а eBay, Amazon, Alibaba и др. По сути это значит, что, покупая товар через эти площадки, наш потребитель создает добавленную стоимость другим странам, а вся наша торговая, логистическая, складская и пр. инфраструктуры просто теряют свои доходы. Однако, констатирует г-жа Минасян, теряя своего потребителя сегодня мы можем в долгосрочной перспективе потерять целую отрасль.

Торговля на одной площадке

О том, каково в реалиях нынешнее состояние цифровой коммерции на пространстве Евразийского экономического союза, говорили на днях в ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии. На эту тему экспертами был подготовлен специальный доклад, в разработке которого, по словам г-жи Минасян, участвовали также свыше 70-ти специалистов, в том числе представители реального сектора экономики. Основные выводы, сделанные в докладе, носят системный, концептуальный характер и связаны они с тем, что в принципе меняется вся экосистема торговли и соответственно должны измениться подходы к ее регулированию, поскольку основными участниками на рынке цифровой торговли выступают глобальные экосистемы.

“Наши предложения в докладе касаются и того, что в Евразийском экономическом союзе необходимо создавать свою экосистему торговли, в которую будут включены все площадки. Это не значит, что мы предлагаем создать свою торговую площадку. Наша задача — обеспечить всех участников торгового рынка достаточным количеством цифровых сервисов с тем, чтобы они могли включиться в цифровую торговлю на пространстве ЕАЭС. Это позволит всех заинтересованных игроков рынка собрать в новую экосистему”, — рассказала министр ЕЭК, добавив, что в скором времени этот вопрос будет вынесен на обсуждения уже в рамках Евразийского межправительственного совета.

Промпредприятия в цифровой кооперации

По сути, ЕАЭС переходит на новый этап интеграции — не только через регуляторную, но и через проектную деятельность. Механизмы же реализации проектов, уточнила г-жа Минасян, позволят сделать этот процесс понятным для всех его участников. Еще один вопрос, который также обсуждался на недавнем заседании Совета ЕЭК и скоро будет вынесен на рассмотрение Межправсовета, касается запуска первого цифрового евразийского проекта по созданию сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий.

Проект цифровой промышленной кооперации предполагает формирование комплекса сервисов для взаимодействия предприятий реального сектора экономики, прежде всего обеспечивающих кооперативные связи. Плюс — участие в закупках крупных корпоративных заказчиков. В перспективе создаваемые в кооперации со странами платформы должны позволить выстроить взаимодействие с партнерами из третьих стран, в том числе с Германией, Китаем и Сингапуром.

“Создается цифровая сеть взаимодействия между странами для обеспечения большого количества сервиса нашим промышленным предприятиям, что обеспечит их беспрепятственное взаимодействие на евразийском рынке. Это очень важный проект как с точки зрения увеличения кооперационных связей и отработки процессов трансфера технологий, так и в плане налаживания кооперационных цепочек и цепочек добавленной стоимости внутри ЕАЭС”, — высказала свою точку зрения г-жа Минасян.

Вслед за крупным бизнесом

Заинтересован ли сам бизнес в реализации цифровой повестки ЕАЭС и готов ли встраиваться в этот процесс с реальными проектами? Да, незамедлительно ответила она, пояснив, что крупные компании Евразийского экономического союза готовы переходить в цифровую логику работы и создавать отраслевые стандарты для поставщиков. Это, в свою очередь, обеспечит цифровую трансформацию малого и среднего бизнеса, который включен в орбиту корпораций.

“Мы считаем, что цифровую трансформацию можно провести с участием крупных корпораций, которые смогут разработать отраслевые стандарты для поставщиков, заставляя их переходить в цифровую логику работы. И уже начали сотрудничество с такими корпорациями, как Росатом, Ростех, Роскосмос, которые готовы продвигать проекты цифровизации”, — отметила министр ЕЭК.

Вслед за крупным бизнесом, продолжила она, малый и средний также включатся в процесс. Сейчас, когда цифровой бизнес идет к предпринимателям, они часто отказываются от внедрения цифровых моделей и технологий, потому что это требует серьезных вложений. В итоге цифровые и IT-компании уходят обслуживать экономику других стран.

“Если мы не перейдем к цифровым сервисам, не будем конкурентоспособны. Надо двигаться быстрее и понимать, что сейчас невозможно обойтись без инвестиций, но они могут достаточно быстро окупиться. Это короткий путь попадания на глобальный рынок для всех компаний”, — резюмировала член Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК.