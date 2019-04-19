Институт физиологии НАН РА впервые попал в рейтинг международного исследовательского сайта Ranking Web of Research Centers, определяющего уровень видимости того или иного научно-исследовательского института в мировой научной среде. Всего в этот рейтинг вошли 14 армянских институтов, среди которых самый высокий рейтинг получил Институт физики им. А.Алиханяна.

-Тот факт, что из центров биомедицинских наук в этот список вошли Институт молекулярной биологии и Институт физиологии, для нас, конечно же, является предметом гордости. А, учитывая то, что соседние страны представлены не на столь солидном уровне, наличие 14 научных учреждений для Армении тоже само по себе большое достижение, — отметила в беседе с нами директор Института физиологии им. Орбели Наира Айвазян.

Не последнюю роль в повышении уровня видимости института на мировой арене и получении престижного рейтинга сыграл конгресс Европейской секции Международного общества токсинологов, проведенный в прошлом году в Ереване с участием более 200 ученых из нескольких десятков стран. И, хотя конгресс официально был европейским, на встречу токсинологов в Армении съехались много авторитетных ученых также из Китая, Австралии, США, Японии, Бразилии и даже Непала.

Эти конгрессы проводятся раз в три года, а предыдущие проходили в Париже, Оксфорде, Валенсии. Несмотря на то, что токсинология является достаточно новым научным направлением, которое занимается изучением ядов природного происхождения и возможностями их использования для лечения разных заболеваний, темпы ее развития во всем мире очень большие. Многие ученые заняты поиском новых веществ, способных оказать лечебное воздействие на организм.

— Различные токсины сейчас активно исследуются на предмет скрининга биологически активных молекул, которые можно использовать в медицине. Ведь то, что является ядом, в зависимости от дозы может служить и лекарством. Яды многих животных, растений и микроорганизмов состоят из множества белковых соединений, которые в отдельности или вместе могут использоваться в фармакологии. Это огромная природная библиотека, и новых соединений придумывать не надо. Армения же, имея очень богатый герпетологический материал в виде ядовитых змей, абсолютно логично вписывается в нынешний мировой бум, внося и свою лепту, — рассказала наша собеседница.

Противоядие нужно свое

Последние годы Институтом физиологии действительно была проведена огромная работа в сфере токсинологии, что во многом и способствовало проведению столь масштабного международного мероприятия у нас в стране. Более того, конгресс избрал Наиру Айвазян президентом Европейской секции Всемирного общества токсинологии на три года — с 2019 по 2021, что, по ее словам, делает Институт физиологии им. Орбели более значимым в международной сфере токсинологии.

— Это, конечно, создает большие перспективы для сотрудничества на будущее, что особенно важно и в контексте нашей разработки противоядия против эндемичных змей, специфичных для Армянского нагорья, — отметила руководитель института.

Учитывая то, что на дворе сейчас весна — время, когда встреча с пробудившейся от спячки змеей особенно вероятна, мы попросили г-жу Айвазян более подробно рассказать, в чем основное преимущество армянской разработки над использующимися у нас ранее противоядиями. Выяснилось, в медучреждениях Армении в качестве противоядия обычно используют узбекский препарат, являющийся поливалентной сывороткой, которая содержит антитела к яду трех змей: песчаной эфы, среднеазиатских кобры и гюрзы. Однако все они мало соотносятся с нашим закавказским подвидом — гюрзой, сильно отличающейся от своего среднеазиатского собрата и по составу яда. Поэтому сыворотка против яда среднеазиатской гюрзы не так уж эффективна при укусе гюрзы нашего подвида. Тем более, что любая вакцина является набором антител ко всем белковым молекулам яда, которые очень тяжело воспринимаются организмом, что может привести к серьезным побочным эффектам.

Разработанная же Институтом физиологии сыворотка — это своего рода армянский вариант антигюрзина. По мнению г-жи Айвазян, в любой стране, имеющей в герпетофауне опасные виды змей, необходимо иметь противоядие, специфичное для конкретного вида змей, в нашем случае — гюрзы. Не говоря уже о том, что получаемое из-за рубежа противоядие имеет довольно высокую цену в отличие сыворотки, которую можно производить непосредственно в Армении.

— Мы как раз и стремимся к организации внутреннего производства армянского антигюрзина. Сигнальный экземпляр у нас уже есть, остается заинтересовать Минздрав и медучреждения, чтобы поставить продукцию на поток. Просто фармакологические фирмы подобный продукт производить не могут, потому что в эту цепь должно быть вовлечено и содержание питомника змей, плюс создана отдельная структура для иммунизации животных, где будут содержаться овцы или лошади в соответствующих стерильных условиях. Весь этот цикл мы в нашем институте осуществляем. Но это научно-исследовательское учреждение, а для того, чтобы все это имело производственное звучание, нужны другие масштабы и соответствующие стандарты, — изложила суть дела директор института.

Антигюрзин можно будет и экспортировать

Здесь самостоятельно разработали и бизнес-план, призванный довести разработки до фармакологического уровня. Речь не идет о большом поголовье животных для иммунизации, уточнила г-жа Айвазян. Достаточно всего пять-шесть животных, которые перекроют годовой спрос на вакцину для всех медицинских учреждений не только Армении, но и Арцаха. По ее подсчетам, много времени процесс организации производства не потребует. Необходим лишь стартовый капитал для обеспечения соответствующих стандартов для фармпроизводства: наличие помещений, лаборатории и т.д.

На вопрос, рассчитывают ли в институте на госфинансирование для организации производства армянского противоядия, наша собеседница отвечает, что, скорее, они рассчитывают на положительное отношение Минздрава к проекту в плане необходимости этого продукта для нашей страны.

— Если же рассматривать с точки зрения бизнес-проекта, то, возможно, в самой Армении спрос будет не такой уж и большой, поскольку случаев укусов змей даже в самый пиковый сезон не так много, чтобы противоядие стало статьей дохода для фармакологической фирмы-производителя. Но дело в том, что соседние страны — Иран, Турция — имеют те же подвиды змей, что и мы, а сыворотки производятся по старому стандарту. Они поливалентные и предназначены как бы для целого букета змей. А наш продукт, будучи чистым, моновалентным, может быть интересен для них. Плюс и для европейских стран, потому что по действующим там законам, в той же Англии, к примеру, если хотя бы в зоопарке есть данный вид змеи, то обязательно должно иметься и противоядие к ней. Так что, производство армянского антигюрзина может служить как для внутреннего потребления, так и стать для производителя статьей дохода от экспорта продукции, — заключила директор Института физиологии.