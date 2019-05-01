На живописном берегу Волги, в небольшом городке Конаково Тверской области России на днях прошел уже второй по счету Конгресс евразийских СМИ, организованный Евразийским банком развития (ЕАБР). Впервые он был организован в сентябре прошлого года в казахстанском Алматы, где собрались эксперты и представители медиа стран Евразийского экономического союза, чтобы обсудить не только пути экономической, но и информационной интеграции. Последняя, как выяснилось и на нынешнем конгрессе, не только не теряет своей актуальности, а, наоборот, набирает обороты из-за недостаточно хорошо выстроенной информационной повестки в странах ЕАЭС.

А зачем нам глина?

Проводимые соцопросы, точнее, их результаты, довольно красноречиво демонстрируют то, что на сегодня имеется серьезная нехватка информационного позиционирования ЕАЭС не только в мире, но и собственно в самих странах Союза. Заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний разводит руками от удивления, представляя итоги этих опросов на территории стран Евразийского экономического союза.

— Вот уже пять лет мы находимся в общем экономическом союзе. Лидеры наших стран постоянно говорят, как это важно и здорово. Но соцопросы показывают, что около 70% населения государств ЕАЭС понятия не имеют, что такое Евразийский союз, и лишь отдаленно представляют происходящие процессы. Вдумайтесь — две трети населения наших стран, если и как-то знают или слышали, что находятся в евразийском пространстве, то не совсем понимают, зачем им это нужно, а главное — что им это дает, — обрисовывает ситуацию представитель правления Евразийского банка развития. И заодно рассказывает анекдот в тему.

В овцеводческом совхозе лектор объясняет, что такое “экономическая интеграция”:

— Ваших баранов отсюда везут в Швецию. Там с них снимут шкуры. Затем эти шкуры отправят в Финляндию и сошьют дубленки. Дубленки отвезут в Германию, а из Германии нам вышлют глину. Все понятно?

— Да, вроде, — отвечает один из собравшихся, — а нам что с этой интеграции?

— Нам — глина.

— А зачем она нам?

— А из нее будем делать свистульки, чтобы пасти наших баранов.

Увы, примерно на таком уровне многие сегодня и воспринимают интеграцию. Поэтому, как ни странно, после пяти лет с момента создания ЕАЭС на передний план выходит задача должным образом, доступно и внятно проинформировать людей о том, зачем нужна все-таки евразийская интеграция. И речь здесь не просто об ее экономической составляющей. Нет, работа, причем весьма активная, предстоит именно в сфере гуманитарной интеграции стран ЕАЭС при наличии, конечно же, масштабной мультимедийной поддержки.

Кому-то надо начать

И здесь на передний план выходит деятельность институтов, нацеленных на реализацию интеграционной политики в странах ЕАЭС. В этом контексте значимое место занимает учрежденный почти 13 лет назад Россией и Казахстаном Евразийский банк развития, основная задача которого как раз и сводится к финансированию интеграционных проектов. Пока речь только об экономической интеграции и финансировании инфраструктурных проектов на территории стран-учредителей и участников банка — России, Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Однако в ЕАБР сейчас обсуждается возможность создания специального фонда поддержки гуманитарных проектов. Создание подобного фонда, как отметили специалисты в ходе недавнего Конгресса евразийских СМИ, может стать важнейшим инструментом интеграции. Да, реализация интеграционных проектов в сфере экономики — это и важно, и нужно. Но если наряду с этим в гуманитарной сфере — образовании, науке и т.д. — будет пробел, то население стран ЕАЭС попросту не ощутит всего этого. Тем более, что за последние 25-30 лет сформировались некие негативные стереотипы в общественном сознании, и кому-то надо с этим работать, формируя эффективную стратегию информационного позиционирования ЕАЭС. Иначе говоря, настал момент своего рода приближения Союза к простым людям — то, что сейчас остро необходимо в рамках ЕАЭС.

— Действительно, кому-то надо этим заниматься, и почему бы не Евразийскому банку. Тем более, что в ЕАЭС по сути нет такого органа, который мог бы взять эту роль на себя. И, хотя некоторые наши коллеги утверждали, что это не совсем дело банка, нет соответствующей компетенции (у нас даже была довольно ожесточенная дискуссия по этому поводу), мы доказали, что вполне способны выполнить эту задачу. Недавно состоялось заседание комитета по стратегии при Совете ЕАБР, который возглавляет заместитель министра РФ Сергей Сторчак, на котором и было решено вынести проект о создании гуманитарного фонда на обсуждение уже в рамках заседания Совета банка в конце мая этого года, — проинформировал зампредседателя Правления ЕАБР, заверив, что такой фонд будет. Пока неизвестно, как конкретно он будет называться, какой у него будет бюджет, но, заверил г-н Крайний, размер средств будет не большим и не маленьким.