Инвестиционный портфель Евразийского банка развития за 13 лет с момента его создания демонстрирует стабильный рост, способствуя развитию международного сотрудничества стран-участниц банка — России, Казахстана, Армении, Беларуси, Таджикистана и Киргизии. Такую оценку деятельности финансовой структуры дал недавно председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов, выступая на втором Конгрессе евразийских СМИ в Тверской области.

Переходя от слов к цифрам, он пояснил, что в 2018 году было подписано около трех десятков договоров по новым проектам. В итоге, к концу прошлого года, объем инвестиций банка достиг 1,6 млрд долларов, не только превысив в два с половиной раза показатель предыдущего года, но и став наибольшим за всю историю деятельности ЕАБР.

Существенный рост был зафиксирован и по объему кредитного портфеля, который вырос в 2018 году на 48%, составив на сегодня уже порядка 3,6 млрд долларов, что также стало рекордным показателем за последние пять лет.

Кстати, недавно банк внедрил новшество в своей деятельности, начав принимать депозиты юридических лиц. По словам руководства ЕАБР, по этой линии в среднем привлечено 214-215 млн долларов. Правда, уточнил г-н Бельянинов, эти депозиты внесены на короткие сроки, поэтому банк не может отправлять их на проектную деятельность.

“Но, тем не менее, мы заявили о себе еще и в этом качестве. А интерес юридических лиц свидетельствует о том, что ЕАБР является банком с надежной репутацией, что предполагает как увеличение клиентской базы, так и горизонтов нашей работы”, — обрисовал ситуацию председатель правления ЕАБР.

Еще одна новость, которой поделился г-н Бельянинов, касалась состава акционеров Евразийского банка развития. Возможно, в скором времени Венгрия и Узбекистан пополнят число стран-акционеров банка, хотя какой-либо конкретики пока нет ни в плане сроков их присоединения, ни по размерам взносов.

“Мне хотелось бы, чтобы нашим акционером стал Узбекистан. В настоящее время мы ведем переговоры, но они касаются того, чтобы “страна захотела”. Кроме того, в европейских СМИ была публикация относительно того, что ЕАБР ведет переговоры с Венгрией. Я подтверждаю — мы идем туда”, — рассказал глава банка, добавив, что интересы очевидны, и сейчас оцениваются перспективы.

Нужен свой “Эйрбас”

Но это в будущем. А пока ЕАБР выполняет в странах-бенефициарах свою основную миссию, акцентируя внимание на интеграционной составляющей. Достаточно сказать, что доля интеграционных проектов в кредитном портфеле банка составляет почти 60%.

“На самом деле тут есть к чему стремиться”, — признал руководитель ЕАБР, пояснив, что, несмотря на серьезные успехи банка в плане финансирования национальных проектов и постоянный рост валюты баланса ЕАБР, который достиг 4,2 млрд долларов, поиск приоритетов направления финансирования по-прежнему остается в актуальной повестке, касаясь прежде всего реализации крупных интеграционных проектов.

Однако подавляющая часть проектов ЕАБР на сегодня приходится на инфраструктурные проекты, причем в страновой структуре преобладают Россия и Казахстан, доля которых составляет примерно 80% текущего инвестпортфеля банка. К примеру, ЕАБР уже переходит к практической реализации масштабного проекта в Казахстане — строительству газопровода “Астана” стоимостью 102 млрд тенге. В нашей стране также реализуется инфраструктурный проект с участием ЕАБР, который взял на себя финансирование строительства определенного участка автомагистрали “Север-Юг” на сумму в 150 млн долларов, плюс уже профинансировал компанию “Электрические сети Армении” в размере 17 млн евро. Но, как признают в самом банке, реализация инфраструктурных проектов в странах-бенефициарах — важное направление, но явно недостаточное.

Хотелось бы усилить

Необходимы мощные интеграционные проекты, способные повысить международную конкурентоспособность стран ЕАЭС. И здесь прежде всего нужен анализ тех сфер, где страны евразийского пространства смогут успешно сотрудничать в будущем. Иначе говоря, пора обсуждать конкретные проекты в реальных секторах экономики и, как неоднократно говорили многие эксперты, Евразийскому союзу нужен свой “Эйрбас”, который в свое время стал символом объединения ЕС. Ведь если бы не было европейской интеграции, не было бы и объединения немецкого, французского, испанского самолетостроения, и глобальным игроком был бы только “Боинг”.

“Дефицит интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС, к сожалению, очень высок.

Нас иногда спрашивают руководители национальных Центробанков: вот мы пополняем ваш капитал, а затем вы кредитуете наши экономики. Так в чем же смысл этих действий? Да, я согласен, нам нужны мощные интеграционные проекты!” — констатировал председатель правления ЕАБР.

В ожидании предложений

Коснулся он и деятельности возглавляемой им структуры в странах с так называемой “малой экономикой” — Армении, Таджикистане и Киргизии, согласившись с критикой в адрес банка насчет того, что он недостаточно активно работает на рынках этих стран.

“Хотелось бы усилить нашу работу на этом направлении. Но мы не очень хорошо умеем, во всяком случае пока, эффективно работать с малым и средним бизнесом, потому что это не совсем наша задача. А вот работать с финансовыми институтами указанных стран напрямую — это, на мой взгляд, наиболее продуктивный способ взаимодействия”, — высказал свою точку зрения г-н Бельянинов, пояснив, что подобная практика позволит глубже узнать экономику стран-учредителей и уйти от рисков невозврата.

Впрочем, помимо реализации некоторых инфраструктурных проектов и фондирования местных комбанков в странах с малой экономикой, ЕАБР готов наращивать свой инвестиционный портфель, финансируя серьезные программы. Но, разводит руками глава ЕАБР, как быть, если этим странам пока нечего предложить — ни эффективных индустриальных программ, ни интеграционных, ни даже национальных проектов. Так что, в этом смысле задача стоит уже перед экономическими властями этих стран — вынести на повестку обсуждений проекты, реализация которых сможет повысить конкурентоспособность их экономик.