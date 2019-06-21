Структурные особенности экономик стран-участниц Евразийского банка развития (ЕАБР) предопределяют значимость валютного курса в динамике инфляционных процессов. К такому выводу пришли эксперты Дирекции по аналитической работе ЕАБР, исследовав эффект переноса валютных курсов на инфляцию в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане, являющихся странами-участницами ЕАБР.

В опубликованном на днях специальном докладе отмечается, что высокий уровень финансовой долларизации экономик этих стран может обуславливать сильное влияние валютного курса на инфляцию. Причем наибольший уровень долларизации банковских кредитов и депозитов характерен для Армении, Беларуси и Таджикистана. Подобный расклад, по мнению аналитиков ЕАБР, повышает валютные риски в данных странах.

Прежде всего, высокий уровень долларизации экономики увеличивает подверженность реального сектора влиянию курсовых колебаний. Это чревато тем, что может приводить к быстрой корректировке цен в ответ на изменение курсов валют. Наряду с этим одним из каналов транслирования шоков валютных курсов в динамику инфляции могут являться структура и степень зависимости экономики от импорта.

Наименьший удельный вес в ВВП импорт занимает в России и Казахстане, что может ограничивать влияние шоков валютного курса на инфляцию через каналы внешней торговли товарами. А вот другие страны региона характеризуются значительно большей долей импорта в ВВП, по сравнению с Россией и Казахстаном, что может вести к более высокому значению эффекта переноса.

“Кроме того, в Беларуси, Армении, Кыргызстане и Таджикистане в структуре импорта высокий удельный вес приходится на энергетические товары, цены которых, как правило, устанавливаются в долларах США. В результате это повышает вероятность быстрой трансмиссии шоков валютного курса в динамику инфляции в этих странах”, — говорится в докладе.

Проще говоря, к формированию высокого эффекта переноса валютного курса на инфляцию в ряде стран региона привели сразу несколько факторов: исторически высокие инфляционные и девальвационные ожидания, долларизация банковских контрактов, открытость экономик и значимость импорта, в том числе энергетических товаров.

Однако, как поясняют аналитики ЕАБР, простой графический и корреляционный анализ динамики валютных курсов и инфляции в отдельных государствах — в Армении, Кыргызстане и Таджикистане — не всегда ведет к получению объективных оценок влияния курса на инфляцию, поскольку динамика цен в этих странах находится под сильным воздействием конъюнктуры на мировых рынках продовольствия.

Еще один вывод, к которому пришли эксперты, сводится к тому, что в последние годы степень зависимости инфляции и валютного курса в большинстве стран-участниц ЕАБР снизилась, что сопровождалось как структурными изменениями в монетарной среде, так и замедлением экономической активности в регионе. Правда, в Армении значимого изменения в величине эффекта переноса в последние годы выявлено не было. В заключение авторы исследования констатируют, что снижение влияния валютного курса на инфляцию (в условиях долгосрочного характера снижения) несет в себе ряд положительных эффектов для денежно-кредитной политики стран -участниц ЕАБР и их экономик в целом.