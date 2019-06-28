Цифрой этой недели эксперты Евразийского банка развития назвали число 13. Именно во столько раз внешнеторговый оборот стран-участниц ЕАЭС превысил оборот торговли внутри Союза. Причем, как поясняют аналитики банка, разрыв между этими показателями увеличивается последние два года. Однако тема импортозамещения на территории стран Союза все еще не теряет своей актуальности.

В опубликованном на днях докладе ЕАБР под названием “Евразийская экономическая интеграция-2019” говорится о том, что потребность в значительной части товарных позиций, импортируемых государствами-членами Евразийского экономического союза из третьих стран, может покрываться за счет товаров, производимых в самом ЕАЭС.

Как показало исследование, в 2018 году у всех государств-членов была зафиксирована позитивная динамика по линии экспорта и импорта услуг. Но при этом объем торговли товарами по-прежнему существенно превышает объем торговли услугами.

Наибольшим потенциалом переориентации импорта с внешнего на внутрисоюзный, отмечается в докладе, обладают Армения и Кыргызстан.

За счет экспорта других государств-членов ЕАЭС в эти страны может быть увеличен объем взаимной торговли сложными техническими товарами, электроникой и пр., что приведет к дальнейшему росту доли готовых изделий в структуре взаимной торговли ЕАЭС.

Внутри Союза есть и спрос, и предложение

Эксперты подсчитали, что около 77% (примерно 825 товарных позиций) стоимостного объема импорта из третьих стран за 2015-2018 годы может покрываться за счет поставок из других государств-членов ЕАЭС — преимущественно из России. Для сравнения, по части Беларуси потенциальная доля импортозамещения продукцией из стран ЕАЭС составляет 29% — 314 товарных позиций. Аналогичный процентный показатель рассчитан и для Казахстана, хотя, в этом случае речь идет о 322 товарных позициях. Кыргызстан может покрыть поставками из стран ЕАЭС примерно 58%, или 676 товарных позиций, которые сейчас ввозятся из третьих стран. И, наконец, для России — всего 1%, или 71 товарная позиция.

Такие товарные позиции, уверены специалисты ЕАБР, являются важными сферами для установления и развития торгово-промышленных связей внутри ЕАЭС. Свое мнение они мотивируют тем, что в рамках всех этих товарных позиций существуют и спрос, и предложение внутри Союза, но отсутствуют или недостаточно развиты торгово-экономические связи между субъектами спроса и предложения.

“Евразийский экономический союз имеет высокий торговый потенциал на мировом рынке в рамках ключевых статей экспорта. Однако потенциал развития внешней торговли ЕАЭС в этом направлении далеко не исчерпан. Необходимо повышать конкурентоспособность технологически более сложных товаров. Этого можно достичь путем объединения усилий всех государств-членов Союза в рамках кооперационного сотрудничества и совместных разработок”, — считает аналитик Центра интеграционных исследований ЕАБР Владимир Перебоев.

На кооперационные поставки приходится сегодня почти половина взаимного товарооборота в ЕАЭС. Судя по данным за прошедший год, объем кооперационных поставок в рамках ЕАЭС продолжает расти, но более низкими темпами, по сравнению с 2017 годом, 8,8% против 30%. Для промышленной кооперации и экономического развития в целом, продолжил аналитик банка, очень важны инвестиции в основной капитал, объем которых в ЕАЭС в 2018 году увеличился по отношению к 2017 году на 4%, а по отношению к началу функционирования Союза — на 19%.

“Для достижения цели дальнейшего повышения конкурентоспособности товаров, производимых в ЕАЭС, проводится работа по улучшению условий инвестиций в кооперационные проекты в промышленном секторе. Повышение доступности внутренних финансовых ресурсов для промышленных предприятий ЕАЭС, в том числе системообразующих, является важным условием развития промышленной кооперации и поддержания роста экономик Союза”, — констатировал эксперт.

Стратегическое партнерство

Что касается нашей страны, то мониторинг кооперационных связей Армении со странами ЕАЭС в 2018 году свидетельствует о том, что российские компании по-прежнему сохраняют стратегическое значение для экономики Армении. На сегодня в стране функционируют более 30 крупных предприятий с российским капиталом в таких отраслях, как газ и нефтепродукты, горно-металлургический сектор, транспорт, телекоммуникации, энергетика, банковская сфера и страхование.

Примерами успешного российско-армянского промышленного сотрудничества являются также производитель алюминиевой фольги — компания “Русал-Арменал”, предприятия горнодобывающего сектора — “Геопромайнинг Голд Армения” и “Эл Ви Голд Майнинг”, плюс строительство компанией “Нева-Русь” двух горно-обогатительных фабрик в Сюникской области.

Активно развивается кооперационное сотрудничество Армении также и с Беларусью. Из белорусских компаний в нашей стране представлены “Спецмаш”, “Галопер”, “АВА СЕРВИС”, “Промтехсервис”, которые осуществляют реализацию и сервисное обслуживание белорусской автотракторной и сельскохозяйственной техники.

“Отдельно следует отметить ювелирную промышленность Армении. Эта сфера получила развитие еще в советский период, а в 2018 году вошла в специальный проект ЕАЭС по созданию “евразийского брэнда” — Евразийского ювелирного бюро (Eurasian Jewellery), — отмечает ведущий аналитик Центра интеграционных исследований ЕАБР Арман Ахунбаев. — Предполагается, что этот кооперационный проект в ювелирной сфере будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. В Евразийское ювелирное бюро войдут представители отрасли из всех государств-членов ЕАЭС”.

На самом деле, мотивом реализации совместных проектов являются либо общие интересы стран, либо их взаимодополнение или даже конкуренция. В этом смысле Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) работает сейчас над проектами, дающими возможность выйти на мировой рынок с евразийскими брэндами, которые были бы узнаваемы, современны и содержали в себе, в том числе, и новые технологии.

От каждого по способностям

Одним из таких проектов как раз и может стать евразийский ювелирный брэнд, о чем было анонсировано на форуме “Евразийская неделя — 2018” в нашей столице. Если говорить вкратце, то основная идея сводится к тому, чтобы все успешные и сильные стороны каждой страны ЕАЭС интегрировать в одном месте. В Армении — это школа огранки и дизайна, а также практика работы за рубежом. В Беларуси — производственные мощности, в Казахстане — аффинаж драгоценных металлов и давальческое сырье, в Кыргызстане — давальческое сырье.

Однако создание евразийского ювелирного брэнда предполагает единые стандарты качества и инфраструктуры для дистрибуции и маркетинговой стратегии продвижения брэнда. Представив таким образом всему миру ювелирную продукцию под единым брэндом, можно достичь ощутимых результатов. Евразийская экономическая комиссия уже подсчитала, что этот проект позволит увеличить объем экспорта ювелирных изделий в восемь раз — до 1 млн 350 тыс. долларов.

Возникают, конечно, вопросы: как все это будет сделано, и кто будет это делать? Организационной формой проекта станет Евразийское ювелирное бюро. Его создают крупные участники рынка или ассоциации пяти стран. Государство же присутствует в работе бюро в качестве наблюдателя. Бюро совместно с ЕЭК будет разрабатывать стандарты евразийского брэнда и требования к его пользователям и участникам, круг которых неограничен, при условии, конечно, что они соблюдают установленные требования.