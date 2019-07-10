Еще не так давно армянские компании, экспортирующие продукцию на российский рынок, сталкивались с определенными барьерами в крупных торговых сетях. Жалобы от местных компаний поступали в связи с тем, что на территории России торговые сети зачастую препятствовали их выходу на рынок розничной торговли. Для выяснения ситуации Государственная комиссия по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) провела в то время исследование, проанализировав имеющиеся ограничивающие факторы в сфере экспорта, в частности, по линии коньячной продукции, рыбопродуктов, консервированных фруктов и овощей, строительных материалов, сыров и др., общая доля которых составляет 75% от общего объема отечественного экспорта.

Так вот, опрос хозяйствующих субъектов выявил ряд ограничивающих и сдерживающих факторов, особенно в России, где зачастую действующие в сфере розничной торговли субъекты проявляли дискриминационное поведение по отношению к поставщикам. Вместо того, чтобы непосредственно работать с армянскими компаниями-поставщиками, торговые сети предпочитали приобретать товар через местные дистрибьюторские компании, которые в свою очередь диктовали собственные условия.

Последние соответственно увеличивали маржу, что влияло на формирование конечной цены, повышая стоимость армянских товаров на территории России.

В результате у армянских поставщиков не оставалось альтернативы, поэтому они вынуждены были принимать условия местных дистрибьюторов.

С аналогичными проблемами сталкивались также хозяйствующие субъекты из других стран ЕАЭС. Учитывая то, что подобное поведение вполне вписывалось в разряд антиконкурентных действий, перед антимонопольными органами стояла задача выявления и пресечения этого, поскольку такой подход отражался не только на экономической деятельности хозсубъектов, но и экономическом положении всех стран.

Антиконкурентных действий стало меньше

Как сегодня обстоят дела в этом направлении, попытались выяснить в беседе с председателем Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Гегамом Геворкяном. По его словам, на рынке Евразийского экономического союза нет сейчас каких-либо проблем, связанных с антиконкурентными действиями, на которые указывали бы хозяйствующие субъекты. Правда, вопрос с дистрибьютерами по-прежнему не теряет своей актуальности, но уже по узкому спектру товаров, в частности, определенным видам спиртных напитков, для реализации которых необходимо зарегистрировать компанию-резидента. Однако, по мнению г-на Геворкяна, эти вопросы больше касаются политического регулирования в рамках ЕАЭС с тем, чтобы все страны Союза имели равные возможности.

В этом смысле одна из ключевых задач наднационального антимонопольного органа ЕАЭС как раз и сводится к обеспечению защиты конкуренции на общем рынке. При этом полномочия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в сфере защиты конкуренции и национальных конкурентных ведомств четко разграничены. Все, что не выходит за пределы одного государства, контролируют национальные органы. Если нарушения правил конкуренции затронули рынки двух и более государств Союза, то есть трансграничные рынки, то это поле деятельности наднационального органа. К примеру, крупный поставщик занимает доминирующее положение — не менее 35% доли рынка на территории двух и более государств. Если он выставляет покупателю одной из стран другие, худшие, условия, то, значит, злоупотребляет своим положением. В таком случае действия продавца являются прямым нарушением правил конкуренции.

Существуют и другие, не менее серьезные проблемы, среди которых можно выделить, то, что Комиссия не вправе привлекать к ответственности компании не из стран ЕАЭС, совершающих антиконкурентные действия на трансграничных рынках. Например, крупные международные компании могут координировать деятельность своих дилеров, дистрибьюторов на территории ЕАЭС, могут соглашениями с дилерами разделять евразийский рынок по национальным границам, запрещать перепродажу товаров из одной страны в другую, устанавливать дифференцированные цены, тем самым дискриминируя потребителей отдельных стран интеграционного объединения. Но у антимонопольных органов некоторых стран ЕАЭС — России, Беларуси и Армении — есть полномочия по применению мер ответственности за антиконкурентные действия на рынке государства-члена ЕАЭС по отношению к компаниям из третьих стран.

Единая платформа усилит позиции стран ЕАЭС

Впрочем, с компаниями из третьих стран на сегодня все не так просто. Дело в том, как рассказал нам председатель ГКЗЭК, в случае возникновения споров у местных хозсубъектов с компаниями из третьих стран, зачастую очень трудно получить информацию о последних. Этот вопрос обсуждался и во время недавнего международного совещания по конкуренции и антимонопольному регулированию, которое состоялось в Москве и было приурочено к празднованию 25-летия евразийского проекта и 5-летию подписания Договора о ЕАЭС. В ходе встречи было отмечено, что на сегодня есть необходимость разъяснить зарубежному бизнесу новые правила поведения. Не имея полномочий по привлечению иностранных компаний к ответственности, чтобы добиться ощутимых результатов в решении проблемных вопросов, ЕЭК необходимо выйти на новый уровень сотрудничества с деловым сообществом, и особенно с крупным транснациональным бизнесом.

“В ходе этой встречи с коллегами из ЕАЭС я представил конкретное судебное дело в Армении, когда у нас были проблемы из-за того, что не могли получить информацию о компании-резиденте из третьей страны. Приходилось обращаться в соответствующие структуры этой страны, тратить долгое время на получение требуемой информации, а потом столкнуться с тем, что не можем применить какие-либо механизмы за нарушения в отношении компании из третьей страны. Должны были с помощью нашего Минюста обратиться в их соответствующее ведомство, далее в другие инстанции и так далее. В основном такие проблемы возникают с оффшорными странами. К примеру, мы запросили информацию о компании из Кипра, но так и не смогли получить”, — изложил суть дела г-н Геворкян.

Учитывая то, что с такими проблемами сталкиваются практически все государства ЕАЭС, сейчас обсуждается возможность создания единой платформы, которая позволит внедрить механизм регулирования споров с резидентами из третьих стран. Наличие такой платформы, по мнению нашего собеседника, усилит позиции всех стран ЕАЭС, поскольку в этом случае будет выступать не отдельно взятая страна, а мощная и сильная структура, с которой придется считаться. Иначе, поясняет глава ГКЗЭК, третья страна, препятствующая получению информации о той или иной компании, являющейся ее резидентом, рискует тем, что весь Евразийский экономический союз перестанет с ней сотрудничать. Наряду с этим ведутся работы и по созданию международной платформы, поскольку внутри Евросоюза давно решены подобные вопросы, но необходимо сделать так, чтобы действующие платформы — в ЕС и ЕАЭС — могли работать друг с другом. С подобной инициативой уже выступила Россия, и в скором времени в Женеве представит соответствующий проект.