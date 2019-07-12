Идея всеобщего декларирования доходов уже несколько месяцев обсуждается в Комитете по госдоходам, где изначально заявили, что если раньше многие у нас платили налоги по принципу “хотя-нехотя”, то отныне налогово-таможенное ведомство страны начнет работать над формированием новой культуры у населения. Благо, КГД располагает для этого соответствующим инструментарием и технической базой, уверили в ведомстве.

Вкратце позиция КГД сводится к тому, что если до сих пор у нас придерживались той точки зрения, что налоги физлиц должны уплачиваться только юридическими лицами — налоговыми агентами, то сегодняшние технологии, а также соответствующие навыки и знания граждан в сфере ИТ (использование мобильных телефонов, планшетов и др.), позволяют говорить о том, что население готово к тотальному декларированию своих доходов.

При этом в налоговом ведомстве страны не отрицают, что нововведение, возможно, повлечет за собой некоторые сложности, как это было во всех тех странах, где внедряли повсеместное декларирование доходов. Но обещают учесть все негативные стороны международного опыта и попытаться внедрить в Армении самые удобные инструменты.

Тема повсеместного декларирования доходов населения страны поднималась также и на уровне главы правительства Никола Пашиняна. Говоря о возможном внедрении этой системы, он отметил, что декларировать — еще не значит облагать все доходы налогами. Повсеместное декларирование прежде всего поможет понять, кто на что живет и в чем нуждается. Плюс всеобщая прозрачность нужна для того, чтобы в стране было больше налогов, которые направлялись бы на нужды государства. Ведь если граждане требуют от правительства финансовой прозрачности, то и правительство имеет право надеяться на такую же прозрачность со стороны граждан.

“Надо поменять наше отношение к институту уплаты налогов. Все требуют повышения пенсий, пособий и заработной платы, ровных дорог и строительства новых школ. Но когда речь заходит о налогах, которые должны обеспечить доходы госказны, — откуда и будут поступать средства на эти цели, — все почему-то остаются в стороне”, — изложил суть дела премьер.

Правовых механизмов пока нет

На днях к этой теме обратился и председатель Комитета по госдоходам Давид Ананян в ходе своей пресс-конференции, сразу отметив, что всеобщая декларация доходов может стать очень полезным для экономики инструментом, но правовых механизмов для нее пока нет.

Повсеместное декларирование доходов, по его словам, позволит бороться с уклонением от налогов и отмыванием денег. КГД в свою очередь сможет следить за всем циклом оборота денег как у бизнеса, так и у всех его фиктивных и реальных собственников.

“Чисто технические решения налоговая служба может подготовить за несколько недель, но пока не готовы правовые обоснования для его реализации”, — уточнил он.

Впрочем, не так давно замглавы КГД Микаэл Пашаян говорил о том, что по части обеспечения законодательной базы планируется уже с 2019 года начать процесс повсеместного декларирования, а с 1 января 2020 года полностью внедрить эту систему. Однако, как сейчас выясняется со слов руководителя Комитета, речь шла только лишь о том, что КГД технически готов к реализации этого процесса. Для полномасштабного же внедрения всеобщего декларирования доходов необходимо решение многих вопросов.

Прежде всего нужно, чтобы на учет в налоговую встали те физические лица, которые получают дивиденды от бизнеса. Ведь за любыми акционерами, в конечном счете, стоят конкретные люди. И эти люди должны сдавать декларации о своих доходах. Но для этого требуется принять соответствующий закон, который обязывал бы их к этому. Плюс предприятия надо обязать, чтобы в отчетах они указывали своих окончательных собственников. Пока что подобные правила действуют только для банков.

При этом г-н Ананян вновь напомнил: декларирование доходов вовсе не означает, что обязательно надо платить налоги с них. В качестве примера обратился к нашумевшему вопросу о налогообложении частных трансфертов, высылаемых родными из-за рубежа. Так вот, если деньги посылают друг другу члены семей, скажем, муж отправляет жене, то декларировать их надо, а вот налоги платить нет нужды, поскольку это считается распределением доходов внутри семьи. Но если средства высылаются третьим лицом, к примеру, дальним родственником, то это уже средства, подлежащие налогообложению. И это не нововведение, а требование действующего у нас больше десяти лет закона на сей счет.

Кстати, за счет общего декларирования налогов можно избежать и несправедливого распределения пособий социально необеспеченным семьям. За последние месяцы в этой системе были выявлены случаи, когда человек получал пособие на сумму в 30 тыс. драмов, погашая при этом кредит на миллион драмов. И тут приходилось задуматься, насколько адресно выдаются эти пособия. В случае же повсеместного декларирования доходов правительство сможет проанализировать, кто на что живет и в чем нуждается.

Наподобие “кэшбека” в супермаркетах

Теперь что касается технической стороны дела. Наряду с внедрением института тотального декларирования доходов КГД предлагает также внедрить систему возврата определенной части средств, потраченных в течение года на разного рода покупки с использованием в качестве идентификации налогоплательщика персональной ID-карты. Комитет по госдоходам уже выступал с заявлением о том, что намерен предложить соответствующие поправки в Налоговый кодекс, при принятии которых идентификационные карты станут служить еще и в качестве накопительных карт, и их можно будет использовать в торговых центрах.

В Комитете уверяют, что покупки по ID-картам в Армении можно наладить легко и быстро. Как именно, рассказал Микаэл Пашаян, пояснив, что кассовые аппараты нового поколения, которые стоят практически во всех торговых точках страны, совмещают несколько функций. Они не только выбивают чеки, но и читают банковские и ID-карты. Последние, кстати, можно использовать для того, чтобы при надобности проверить возраст у покупателей алкоголя и сигарет. По крайней мере, кассовые аппараты по своим техническим параметрам это позволяют.

И с помощью ID-карт в налоговую службу будет поступать информация о том, кто и сколько денег тратит на покупки, а затем проанализировать — совпадают ли расходы с доходами. Никаких дополнительных затрат на новые приборы или на сервера Комитету по госдоходам для этого не нужно. И если расходы гражданина будут значительно превышать официальные доходы, то у налоговиков могут возникнуть вопросы относительно источников происхождения этих средств.

Принуждать граждан предъявлять свою ID-карту при покупках никто не собирается. Но для того, чтобы стимулировать их желание вовлечься в эту систему, КГД намерен предложить взамен денежный возврат в пределах 1-3% от суммы всех покупок в конце года, наподобие “кэшбека” в супермаркетах. Теперь слово за правительством, которое должно принять соответствующее решение, позволяющее Комитету по госдоходам внедрение нового механизма.