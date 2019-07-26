Экономика Июль 26, 2019 | Автор : admin

Комиссия по регулированию общественных услуг РА на заседании 24 июля 2019 года предоставила ЗАО “МТС Армения” разрешение на использование радиочастот с учетом того, что последняя была признана победителем конкурса на предоставление 20-частотного спектра радиочастот 800 МГц.

В частности, заявка-предложение, представленное ЗАО “МТС Армения”, согласно правилам конкурсов, составило один миллиард пятьсот миллионов драмов, которые компания передаст в госбюджет РА.

Как сообщили в комиссии, в то же время, согласно условиям данного разрешения, компания должна в течение 1 года обеспечить не менее 12% населенных пунктов Армении, не обеспеченных покрытием LTE Advanced/4G+, и в течение 2 лет — не менее 80% населенных пунктов Армении широкополосным интернетом под открытым небом. В результате, в населенных пунктах Армении будет обеспечено 100%-е покрытие как минимум одного оператора на основе технологии 4G+/LTE-Advanced сети мобильной связи и не менее 80%-е взаимно проникающее покрытие двух операторов.