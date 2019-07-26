Эти места в народе называют “армянской Сибирью”, где почти семь месяцев в году суровая зима, а столбик термометра часто зашкаливает за отметку 40 градусов. Зато летом здесь прохладно, а воздух буквально обволакивает своей свежестью, сражу же заставляя забыть про мучительную ереванскую жару. Наблюдая из окна машины за чистыми улицами Амасии, аккуратными газонами и мощеными тротуарами, я подумала, что, видимо, сказывается женская рука.

Ощущение строгой дисциплинированности просвечивалось и в самом здании общинной администрации, где вот уже два года бразды правления большим хозяйством взяла в свои руки Джемма Арутюнян, став главой укрупненной общины Амасия Ширакской области с общей численностью населения свыше 6 тыс. человек. Под ее руководством сегодня находятся села Арегнадем, Гташен, Джрадзор, Меграшат, Бандиван, Овтун, Бюракн, Вохджи и сама Амасия, многие из которых — приграничные.

И если в Амасии большинство проблемных вопросов на момент избрания ее старостой так или иначе были решены — от ночного освещения и благоустройства улиц до наличия в общине школы, детсада, музыкальной школы, то в остальных селах ситуация была довольно плачевной. В граничащей с Турцией общине Вохджи, к примеру, не было ночного освещения, дорога и система водоснабжения находились в критическом состоянии. Немало проблем было и в Меграшате. А село Овтун, по меткому выражению нашей собеседницы, и вовсе могло бы занять первые строчки в рейтинге самых игнорируемых общин Армении.

Маленькие общины выиграли

“Укрупнение позволило нам постепенно решать все эти задачи за счет консолидированного бюджета. В этом смысле маленькие общины с небольшими финансовыми ресурсами, конечно же, выиграли. В Вохджи уже есть ночное освещение, в нескольких селах заработала система водоснабжения, потому что появились деньги, чтобы заплатить за пуск. Что касается больших общин, то, возможно, они остались в проигрыше, взяв бремя забот и за все остальные села. Но в перспективе, когда уже будем решать более глобальные задачи, к примеру, вопрос благоустройства дорог, жители убедятся в эффективности новой модели”, — оценила процесс укрупнения общин г-жа Арутюнян.

В актуальной повестке укрупненной Амасии остро стоит вопрос аварийных домов четвертой степени. Оказывается, есть целое село с населением около 450 человек, неподалеку от недостроенного еще с советских лет Капского водохранилища, где все дома после землетрясения 1988 года находятся в полуразрушенном состоянии. Не говоря уже о самой Амасии с ее мрачными пятиэтажками, крыши которых готовы обвалиться в любую минуту.

“Все это становится причиной большого оттока людей. Особенно молодежи, которая не может свыкнуться с такими условиями и уезжает из родных краев в поисках лучшей жизни”, — вздыхает руководитель общины.

Однако в последние месяцы, продолжает она, уезжающих стало не так много. Остаются даже те, кто по традиции ежегодно отправлялся на заработки в Россию. Есть семьи, которые давно выехали с этих мест, а теперь решили вернуться и вновь обосноваться в родных краях. В принципе, основной деятельностью местных жителей как было, так и осталось животноводство и земледелие. Но рабочих мест становится больше в общине, что также содействует сокращению трудовой миграции.

Старт дан

На днях в Амасии близ здания общинной администрации был сдан в эксплуатацию завод по переработке шерсти, объем производства которого запланирован на уровне 25 тонн ежегодно. До этого более или менее крупным производством здесь являлся швейный цех компании “Састекс”, где работают примерно 90 человек, в основном женщины. Но зарплаты на предприятия настолько низкие, что говорить об улучшении уровня благосостояния работников, увы, не приходится.

Вся надежда теперь на новое предприятие по переработке шерсти, где, судя по всему, будут более достойно оплачивать труд людей, создающих прибыль компании. Правда, в этом случае речь не о частных инвестициях, а о грантовой программе Евросоюза стоимостью около одного миллиона евро — “ЕС для Ширакской области: Новые рабочие места благодаря производству шерсти”. Реализация этого проекта была возложена на армянское представительство чешской организации People in need в сотрудничестве с общинной администрацией Амасии, Ширакской торгово-промышленной палатой и компанией “ВИННЕТ Армения”.

Инициаторы проекта считают, что создание в этом регионе предприятия по переработке шерсти заставит многих жителей близлежащих общин активно заняться овцеводством, поскольку у них уже будет рынок сбыта сырья. Если говорить цифрами, то в советские времена в Армении насчитывалось 2,2 млн поголовий овец, а в настоящее время эта цифра снизилась более чем в 4-5 раз.

В этом смысле Ширакская область была выбрана не случайно. Несмотря на то, что укрупненная недавно община находится далеко от основных транспортных путей и рынков, отличается местность тем, что всегда считалась одним из центров овцеводства. Наличие же предприятия по переработке шерсти заставит многих жителей близлежащих общин вновь активно заняться овцеводством, поскольку у них уже будет рынок сбыта сырья.

“К сожалению, поголовье овец с годами сокращалось. Тем не менее, сфера овцеводства является весьма прибыльным делом. И если мы сможем создать инфраструктуру, улучшить кормовую базу, оказать правильное содействие, то будут созданы крупные фермы и заодно получат развитие домашние хозяйства. Все это, в итоге, станет стимулом для роста поголовья мелкого рогатого скота”, — уверила г-жа Арутюнян, добавив, что программа окажет свое воздействие не только на сферу овцеводства, но и ковроткачество, которое также в последние годы переживало нелегкие времена.

Перерабатывать шерсть и изготавливать нить

Для работников завода и смежных с ним производств армянские и прибывшие из Европы специалисты уже провели специальные подготовительные курсы. При этом смежные с заводом 14 малых и средних предприятий получат содействие в рамках программы. Что касается конкретно создания новых рабочих мест, то их общее число, включая персонал завода, составит порядка 60, что для Амасии, где уровень безработицы один из самых высоких по стране, станет довольно существенным улучшением в плане занятости населения.

“На предприятии будут перерабатывать шерсть овец и изготавливать нить. Около 70% произведенной продукции в соответствии с предварительным договором планируется направить одному из крупнейших производителей носочно-чулочных изделий в Армении — компании “Лентекс” в Гюмри. Остальная часть пойдет жителям близлежащих общин с целью развития домашнего ковроткачества, традиции которого были очень развиты в этой области. Ведь овечья шерсть из Амасии и восьми прилегающих населенных пунктов имеет 16 цветовых оттенков, что может поспособствовать развитию ковроделия, производству карпетов и вязаных изделий”, — поделилась планами глава общины.