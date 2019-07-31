Проект модернизации и продления срока эксплуатации Армянской атомной станции имеет ключевое значение не только для сферы энергетики, но и развития экономики Армении в целом, считает генеральный директор АО “Русатом Сервис” (генподрядчик проекта продления срока эксплуатации ААЭС) Евгений Сальков.

Дело в том, поясняет глава компании, что модернизация станции не просто предполагает обновление оборудования. На самом деле, это экономически очень привлекательный проект, основной целью которого является продление срока эксплуатации до 2026 года, что позволит сохранить долю атомной станции на уровне более 30% электроэнергии, ежегодно потребляемой в Армении.

Кроме того, Мецаморская АЭС является одним из крупнейших работодателей, где на сегодня трудятся порядка 1600 человек высококвалифицированного персонала. Не говоря уже о том, что вокруг станции существует сеть подрядчиков, которые оказывают услуги по линии поставок, монтажа и ремонта оборудования. Так, например, “Армянский НИИ по эксплуатации атомных электростанций” (“Арматом”) оказывает АЭС услуги в области научно-технического консалтинга и активно участвует в процессе модернизации ААЭС.

Разработки института — два комплекта системы индустриальной антисейсмической защиты (СИАЗ) для Армянской атомной электростанции, которые позволяют оперативно реагировать при сейсмических рисках. В частности, СИАЗ автоматически будет отключать реакторную установку при землетрясении от 6 баллов и выше. При этом сама Армянская АЭС способна выдержать подземные толчки в 9 баллов. В последний раз подобного рода устройства устанавливались на нашей станции в 2005 году, и поэтому возникла необходимость их замены.

Сложная логистика

Масштабная модернизация ААЭС началась в 2018 году, в ходе которой, как рассказал г-н Сальков, в машинном зале были смонтированы новая турбина, генератор и сепараторы-пароперегреватели, токопроводы и блочный трансформатор на третьем турбогенераторе. Испытания показали, уточнил эксперт, что он может работать даже на более высокой мощности, чем планировалось, — 238 МВт.

Сейчас на нашей станции приступили к модернизации четвертого турбогенератора, оборудование для которого доставили в феврале этого года. С середины апреля ведутся строительно-монтажные и пусконаладочные работы в машинном зале. Особенность проекта в том, что станция продолжает эксплуатироваться, в связи с чем и в реакторном отделении, и в машинном зале можно проводить работы только во время планово-предупредительных ремонтов.

“В 2019 мы должны модернизировать спринклерную систему, отремонтировать оборудование реакторной установки, поставить новую блочную съемную теплоизоляцию первого контура. В модернизации нуждаются и градирни, они в плачевном состоянии и летом не справляются с охлаждением технической воды. Необходимо будет также заменить еще одну турбину, трансформатор, конденсатор. Готовимся к восстановительному отжигу корпуса реактора и модернизации системы аварийного охлаждения активной зоны, запланированным на 2021 год. Процесс довольно долгий, в этом году нужно выполнить комплекс расчетов и материаловедческих работ. Еще одна задача — доставить установку для отжига на Армянскую АЭС”, — рассказал о предстоящих работах руководитель “Русатом Сервис”.

Вопрос в том, что доставка грузов на Армянскую атомную станцию является довольно проблематичный. Логистика крайне сложная, включая автомобильный, железнодорожный и авиатранспорт. Прежде всего, зимой из-за погодных условий автомобильное движение может быть перекрыто, поэтому заранее просчитываются и сроки изготовления оборудования, и сроки поставок. Что касается железнодорожного сообщения, то в начале проекта были обследованы пути Южно-Кавказской железной дороги, идущие к станции. По словам г-на Салькова, они находились в таком состоянии, что возить оборудование, особенно тяжеловесное, крупногабаритное, по ним было попросту невозможно. В итоге, с помощью “Росатома” РЖД восстановили пути и мосты.

Подход нужен индивидуальный

Еще один из значимых эффектов модернизации атомной станции в том, что Армения остается в Клубе ядерных энергетических держав, и сохраняется одна из важнейших компетенций — опыт эксплуатации атомной станции. В перспективе подобный расклад позволит говорить о проекте сооружения замещающих энергомощностей, анализировать возможность эксплуатации после 2026 года. Однако на данном этапе, когда на станции пока идут ремонтные работы, уже звучат оценки о том, что работу действующего энергоблока можно продлить как минимум на 25-30 лет.

Сторонники такого подхода мотивируют тем, что на модернизацию станции вкладываются огромные деньги, поэтому ограничиваться 10-летним периодом не нужно. Тем более, что опыт дополнительного увеличения срока эксплуатации атомных блоков до 30 лет имеется как в России, так и в Европе.

В то же время, как отмечает главный специалист Управления по разработке ядерного топлива и инженерным сервисам Топливной компании Росатома “ТВЭЛ” Владимир Филиппов, подход к продлению всегда индивидуальный, и для каждой станции проводятся определенные изыскания. Иначе говоря, срок эксплуатации может продлеваться несколько раз по 10 лет, либо сразу на 25: все зависит от основного оборудования, которое подлежит замене. Исходя из его состояния, специалисты дают заключение о возможности продления.

“Продление может проходить по-разному и 10 лет — это далеко не предел. Дело в том, что на станции есть так называемые “образцы-свидетели”, которые существуют на станции столько, сколько действует сама станция. При этом продление эксплуатации осуществляется только при условии обеспечения полной безопасности. Специалист извлекает образец-свидетель, подвергает его исследованию, чтобы определить, насколько хрупким стал материал, какие физические изменения произошли в нем из-за поглощенного флюенса. На основании этих исследований дается заключение, на какое время можно продлевать работу станции. Только при подтверждении того, что материал сохраняет свойства, требуемые для эксплуатации, принимается решение о продлении срока службы. И здесь не важно, на сколько лет или о какой станции идет речь. Подход к обоснованию всегда один и тот же”, — детально изложил суть дела представитель “ТВЭЛ”.

Новые мощности стране необходимы

Что касается строительства в Армении АЭС с малыми модульными реакторами, то вопрос этот не так давно поднимался на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы “Росатома” Алексея Лихачева. Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая проанализирует возможность сооружения станции. Кстати, ранее в “Росатоме” отмечали, что для строительства в Армении нового ядерного энергоблока необходимо обеспечить параметры, которые позволят блоку экономически эффективно функционировать. Речь, прежде всего, идет об объемах потребления в самой Армении и возможности экспорта мощностей в сопредельные государства. Но при этом сомнений ни у кого не возникает, что новые мощности нашей стране необходимы. С учетом же того, что в Армении нет собственных природных ресурсов — нефти и газа, это вопрос энергетической безопасности, поскольку доля атома в энергобалансе составляет сейчас свыше 25%.