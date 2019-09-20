Экономика Сентябрь 20, 2019 | Автор : admin

В филиале “Энергорегистрация” ЗАО Научно-исследовательского института энергетики Министерства территориального управления и инфраструктур РА состоялась официальная церемония открытия фотометрической лаборатории, в которой приняли участие заместитель министра ТУ Акоп Варданян и постоянный представитель ПРООН в Армении Дмитрий Мариасин.

Первый современный фотометрический лабораторный комплекс по испытанию светотехнических устройств был основан в Армении в рамках программы развития ООН и программы, финансируемой Российской Федерацией “Регулирующий круг стимулирования эффективности энергии в странах Евразийского экономического союза”, которой оказывает содействие Министерство территориального управления и инфраструктур РА, сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА.

В своей речи, адресованной сотрудникам, партнерам и гостям лаборатории, заместитель министра отметил, что эта лаборатория, стимулирующая требования технического регламента ЕАЭС “Об энергосберегающих требованиях энергопотребляющего оборудования”, маркетинг и использование качественных энергосберегающих световых изделий, является единственной в своем роде в регионе, и он убежден, что она является важным достижением, способствующим развитию отрасли.

Комплексом действий программы “Регулирующий круг стимулирования эффективности энергии в странах Евразийского экономического союза” осуществляются мероприятия, направленные на усиление энергоэффективности и других светотехнических показателей, соответствия оборудования и систем внутреннего и наружного освещения в Республике Армения требованиям действующего нормативно-правового поля и усиление механизмов оценки соответствия.

По итогам исследования и обсуждения, проведенного в 2018 году заинтересованными сторонами, у польской компании GL Optic был приобретен и ввезен в Армению фотометрический лабораторный комплекс по испытанию светотехнических устройств. Лабораторные испытания соответствуют ГОСТу Р 55702-2013 “Источники электрического света. Методы измерения электрических и световых показателей” и ГОСТу Р 55703-2013 “Источники электрического света. Методы измерения спектральных и цветовых характеристик”, а также они основаны на процедурах стандарта CIE 13.3-1995.