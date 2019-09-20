Шаг за шагом на территории Евразийского экономического союза претворяется в жизнь Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, которое вступило в силу в середине весны этого года. Россия уже объявила, что с 1 июля этого года некоторые товары, в частности, табак, медицинские изделия и обувь, подлежат на ее территории обязательной маркировке. Далее этот список заметно расширится, а 2024 определен российским правительством как год полноценного функционирования Единой национальной системы маркировки.

Маркировка с элементами прослеживаемости

Учитывая то, что рынок России является основным для армянского экспорта, введение подобного требования окажет довольно серьезное воздействие на местных производителей. Ведь ввозить эти виды товаров без указанной маркировки на территорию РФ станет уже невозможным. Причем маркировка будет с элементами прослеживаемости. Это означает, что каждый вид товара для того, чтобы попасть на рынок России, должен быть оцифрован, получив соответствующий номерной знак. Маркировка должна содержать обязательную информацию, наносить которую, к примеру, производители обуви будут как на саму продукцию, так и упаковку в виде цифрового кода с данными о марке, модели, материалах, бренде и производителе, стране происхождения, а для кожаной обуви — о виде кожи и т.д.

Аналогичная схема будет действовать и для табачной продукции. Импортеры должны быть зарегистрированы в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ИС МТ), для получения уникальных кодов. Кроме того, им следует обеспечить передачу кодов маркировки производителю или же интеграцию информационной системы производителя с ИС МТ. Полученный код будет наноситься на каждую потребительскую упаковку и каждую групповую упаковку до пересечения границы РФ. Если ввозятся блоки сигарет, то код наносится также и на блок. После выпуска товаров таможенным органом на территории России импортер направляет сведения о ввозе маркированной продукции в информационную систему. При этом путь товара фиксируется на каждом этапе. Товар продали на кассе — в системе “код вышел из оборота”.

Будут, конечно, переходные периоды. Но, как отмечает член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян, очень важно, чтобы бизнес уже начинал готовиться, потому что Россия выходит на цифровые виды контроля.

Определить национальных операторов

Цифровая маркировка, по сути, позволит прослеживать маркированный товар на всем его жизненном цикле. Такой механизм, как полагают в ЕЭК, дает определенные преимущества и самому бизнесу. И дело не только в оптимизации документооборота, ускорении и упрощении процессов взаимодействия бизнеса и государства. Новый механизм, уверяют в ЕЭК, позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с недобросовестными субъектами рынка.

Совет ЕЭК недавно объявил о своем решении ввести маркировку обуви средствами идентификации, уточнив при этом, что страны Союза могут самостоятельно определить дату введения и порядок маркировки обуви и сообщить об этом в Комиссию.

“Страны Союза для обеспечения беспрепятственного оборота маркированной обуви средствами идентификации должны будут до 1 марта 2020 года определить национальных операторов. До даты введения маркировки на своей территории национальные операторы государств-членов, которые не ввели маркировку, обеспечивают предоставление кодов маркировки участникам оборота товаров, полученных от национального оператора (администратора) государства-члена, которое ввело маркировку на своей территории.

Национальные операторы обеспечивают обмен информацией о маркированной обуви, реализованной в рамках трансграничной взаимной торговли. Взаимодействие между национальными операторами осуществляется посредством интегрированной информационной системы ЕАЭС”, — объяснили в ЕЭК схему нового цифрового обмена информацией.

Что касается Армении, то у нас также активно ведется процесс по внедрению системы маркировки обуви. Работы в этом направлении координирует Комитет госдоходов, который намерен уже к 1 марта будущего года определить национального оператора. При этом, как пояснили нам в КГД, предусматривается, что прежде, чем приступить в Армении к маркировке обуви, будут проведены обсуждения с хозсубъектами, всеми вовлеченными в сферу сторонами и представителями госорганов.

Подделки тормозят экспорт

В отличие от остальных стран Союза, в России процесс маркировки поставлен довольно жестко. С 1 марта следующего года там будет внедрен запрет ввода в оборот и обращения немаркированной обуви. Возможно, это приведет к активизации маркировки по всей территории Евразийского союза, поскольку, как отмечают эксперты, если страна с развитым товарным рынком, как РФ, принимает решение о введении у себя маркировки, то производители других стран ЕАЭС тоже будут вынуждены маркировать свои товары. Даже если этого не требует национальное законодательство, поскольку значительная доля продаж будет приходиться на страну с сильным рынком.

Экспорт обуви из Армении в Россию, по словам начальника департамента развития промышленности Министерства экономики Армена Еганяна, составляет незначительные объемы. В общей сложности свою продукцию на российский рынок вывозят около десяти местных компаний, уточнил наш собеседник. Но интересно то, что наращиванию объемов отечественного экспорта зачастую мешает именно наличие контрафактной продукции на российском рынке. Так, директор Егвардской фабрики спортивной обуви Миша Улиханян рассказал нам, что последние полтора-два года возглавляемая им компания вынуждена была приостановить поставки в Россию из-за огромного количества на рынке дешевой китайской подделки.

“Раньше более 20% производимой нами продукции шло на экспорт в Россию. Однако последние годы российский рынок заполонен дешевой китайской и таиландской подделкой нашего бренда, которая попадает сюда, не пройдя сертификацию и без уплаты налогов и сборов. Дошли даже до судебного разбирательства. Очень надеемся, что с введением маркировки на обувь эта проблема исчезнет, и мы вновь начнем осуществлять поставки на рынок РФ и других стран ЕАЭС. По крайней мере, в ближайших планах у нас участие в выставках обувной промышленности в России и Казахстане. Возможно, предстоящие нововведения по части маркировки обуви несколько увеличат расходы производителей, но мы полностью поддерживаем эту идею, лишь бы тем самым был поставлен заслон контрафакту”, — изложил свою позицию глава Егвардской фабрики спортивной обуви.

Опасаться не стоит

Однако на сегодня существует немало проблем, которые могут препятствовать успешному действию этого инструмента. Во-первых, пока не совсем ясно, каковы будут расходы для бизнеса на генерацию кода, покупку этикетки, приобретение оборудования, программного обеспечения, их установку и поддержку. Не говоря уже о том, что придется выделить средства на дополнительный штат и производственные процессы. По различным экспертным оценкам, удорожание конечной продукции может колебаться в пределах 10-30 %.

Здесь, конечно, можно долго говорить об успешных результатах проекта по маркировке изделий из натурального меха на территории ЕАЭС, касающийся как товаров, произведенных в странах Союза (производитель должен промаркировать товар и авторизовать метки в специальной информсистеме), так и импортных. При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС уникальный номер метки привязывается в информационной системе к номеру таможенной декларации, что позволяет сверить, например, факт, что данная шуба действительно была легально импортирована и задекларирована именно как шуба.

Но одно дело цена метки в один доллар, который ну никак не может повлиять на стоимость дорогих шуб, и совершенно другое товары широкого потребления, где любой дополнительный расход может оказать серьезное воздействие на конечную цену.

Тем не менее, как уверяют специалисты, опасаться нововведений конкретно по обуви не стоит, поскольку никаких технологичных чипов в маркировке применяться не будет. Для маркировки обуви будут использоваться простые наклейки (или печать на коробках) со спецкодами. По этим кодам на упаковках товаров любой покупатель сможет при помощи своего телефона проверить легальность продукции.

В ЕЭК также уверяют, что введение маркировки не создаст дополнительных препятствий для свободного движения товаров в Союзе. Наоборот, Комиссия утверждает, что должны максимально учитываться интересы бизнеса, связанные с возможным введением дополнительных требований к деятельности хозяйствующих субъектов на национальном уровне.