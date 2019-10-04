Главным событием прошедшего в столице Армении саммита Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) стало подписание Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром, а также обсуждение с иранской стороной углубленного торгово-экономического сотрудничества, нацеленного на льготный режим торговли стран Союза с Ираном. Фактически, если на начальном этапе евразийской интеграции главной задачей было расширение производственной кооперации и рост экономического потенциала стран ЕАЭС, то сейчас, судя по протекающим процессам, ведется активная работа уже и по формированию экономического партнерства Союза с третьими странами.

Партнерство растет

Главная идея в том, чтобы объединить промышленные потенциалы стран Евразийского союза для производства, а далее и экспорта совместного продукта, для позиционирования на международных рынках. Впрочем, любая идея, прежде чем стать реальностью, требует последовательной и кропотливой работы. В этом случае для совместного позиционирования продукции на рынках третьих стран нужны благоприятные условия для экспорта.

Именно в этом направлении сегодня и предпринимаются конкретные шаги. Во-первых, активно ведется работа по формированию широкого экономического партнерства на базе Евразийского экономического союза и китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути. Во-вторых, прорабатываются торгово-экономические соглашения с Египтом, Индией, Ираном, Израилем, Монголией, Южной Кореей, Камбоджей. Еще одно соглашение о зоне свободной торговли подготовлено с Сербией. Особенно актуально оно может стать для Армении и Киргизии, потому что три страны Евразийского экономического союза — Россия, Беларусь и Казахстан — уже имеют двустороннее соглашение о зоне свободной торговли с Сербией. Сейчас предстоит распространить действие документа на весь Союз.

А вот с Вьетнамом уже вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли, предполагающее обнуление пошлин на 90% товаров, благодаря чему ежегодный рост товарооборота ЕАЭС с этой страной растет в двузначных цифрах. Это свидетельствует о том, что подобный механизм является реальным стимулом для увеличения торговли. К тому же наглядно демонстрирует, что есть потенциал для экономического роста. А вьетнамский рынок очень большой и динамично развивающийся, при этом он интересен в том числе и для армянских производителей.

Для комфорта нужен общий подход

Однако, в отличие от вьетнамского соглашения о ЗСТ, новый договор с Сингапуром затрагивает не только вопросы льготной торговли товарами, но и торговлю услугами и инвестициями. Подобный охват, по сути, является новшеством в торгово-экономических взаимоотношениях ЕАЭС с третьими странами. Более того, судя по словам председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна, впредь такой подход будет общепринятым.

Дело в том, как пояснил г-н Саркисян в ходе ереванского саммита, ЕАЭС, будучи чисто экономическим объединением, ранее не затрагивал вопросы инвестиций и услуг, оставляя их в компетенции национальных правительств. Но, продолжил он, для создания комфортных условий для партнеров из третьих стран — в данном случае Сингапура, эти вопросы должны соответствовать общему подходу и общим стандартам, чтобы тот же Сингапур чувствовал себя комфортно на всем евразийском экономическом пространстве. Поэтому и было решено разработать новый подход, позволяющий заметно расширить полномочия ЕАЭС.

Новый опыт планируется распространить и на другие страны. В частности, по словам главы ЕЭК, в ходе проводимых сейчас переговоров с Израилем о создании зоны свободной торговли, израильские коллеги также предлагают сформировать комплексный документ, включающий как вопросы о тарифах на товары, так и об услугах и инвестициях.

Каков будет ожидаемый эффект от реализации нового соглашения о ЗСТ с Сингапуром в цифровом выражении, пока не уточняется. Конечно, не стоит ждать серьезных показателей в плане роста товарооборота между Сингапуром и странами ЕАЭС, хотя бы потому, что в сравнении с третьими странами тот же Сингапур занимает мизерные проценты в структуре международного товарооборота ЕАЭС. Но вопрос здесь не столько в увеличении торговых показателей, сколько в расширении масштабов для бизнеса ЕАЭС. Ведь Сингапур сегодня — это своего рода окно в регион стран АСЕАН, не говоря уже о том, что страна является одной из самых развитых и продвинутых в технологическом плане экономик Тихоокеанского региона и на протяжении последних лет уверенно удерживает свои позиции в двадцатке лидеров в мировой торговле.

Компромиссное сотрудничество

Наряду с сингапурским рынком на сегодня уже достигнуто временное соглашение ЕАЭС с Ираном, ведущее к образованию Зоны свободной торговли. Прибывший в Армению для участия в саммите ЕАЭС президент Ирана Хасан Рухани связывает большие надежды с задействованием ЗСТ. В частности, он отметил, что уже с 27 октября начнется реализация соглашения с ЕАЭС, в результате чего 502 статьи иранских товаров смогут пользоваться особыми условиями.

Пока, правда, говорить о полном формате зоны свободной торговли ЕАЭС и Ирана рано, поскольку во временном соглашении охвачены лишь те товарные группы, где у сторон есть существенные взаимные интересы и где не мешают санкции против Ирана. Срок действия этого соглашения — три года, чтобы суметь за это время осмотреться, оценить результаты действия соглашения и тогда уже двигаться к полноценной ЗСТ.

В октябре в силу вступит еще одно соглашение — с Китаем. Документ упростит торговые процедуры и стимулирует реализацию других проектов, в частности, китайского “Один пояс, один путь”. Налаживание более тесных экономических связей Евразийского экономического союза с Китаем приобрело конкретику и перешло в предметное русло сразу после того, как в мае прошлого года было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Однако многие эксперты тогда попытались “успокоить” предпринимателей стран ЕАЭС, пояснив, что соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем не является классической зоной свободной торговли и носит компромиссный характер.

Дело в том, что тарифы оно не затрагивает. В фокусе соглашения — снижение уровня нетарифных барьеров, совершенствование таможенного администрирования и упрощение процедур торговли. Основная сложность в том, что страны ЕАЭС пока не готовы к полномасштабному открытию своих рынков для китайского импорта. Слишком многие отрасли, особенно производство потребительских товаров, стали бы жертвой такого решения. Поэтому речь пока идет о создании благоприятных условий взаимодействия в инфраструктурном строительстве, промышленности, транспорте, инвестиционной деятельности, а также расширении доступа субъектов на отдельные рынки. И главное, на текущем этапе сотрудничества либерализации торговли, то есть изменения собственно импортных пошлин, не планируется, потому что соглашение с Китаем не предусматривает снижение пошлин или открытие рынков услуг или госзакупок. Но оно позволяет значительно снизить существующие торговые барьеры, поскольку большая их часть, как отмечают специалисты, выражена не в пошлинах, а в сфере сертификации, технического регулирования и прочих административных процедурах.