Расширяется география свободной торговли

Экономика 25 декабря, 2019 | Автор : admin

Евразийский экономический союз расширяет географию своих соглашений о свободной торговле с третьими странами, в следующем году ожидаются новые соглашения. В беседе с АРМЕНПРЕСС заместитель министра экономики Армении Варос Симонян рассказал о соглашениях о свободной торговле ЕАЭС.

“2019 год — год председательства Армении в Союзе был достаточно активным. В год председательства Армении были подписаны два крупных соглашения о свободной торговле ЕАЭС-Сингапур и свободной торговле ЕАЭС-Сербия. В течение этого года вступили в силу два новых соглашения — о свободной торговле с Ираном и об экономическом сотрудничестве с Китаем. То есть можно констатировать, что в ЕАЭС есть 4 новых соглашения, что однозначно предполагает и новые рынки. В настоящее время переговоры ведутся с Египтом, Израилем и Индией”, — рассказал Симонян, отметив, что Индия в регионе очень крупный рынок.

“ЕАЭС заключает новые соглашения с третьими странами с целью обеспечения доступа к новым рынкам, льготным условиям и доступным рынкам. ЕАЭС — большой рынок, и третьи страны также хотят войти на этот рынок. ЕАЭС продолжает свою работу по углублению и развитию связей с третьими странами, в то же время обеспечивая доступность рынка”, — отметил Симонян и добавил, что соглашения о свободной торговле предполагают снижение таможенных пошлин вплоть до 0. С момента вступления соглашения в силу таможенные пошлины на определенные товары снижаются, затем устанавливается определенная последовательность и для других. Заместитель министра отметил, что снижение таможенной пошлины формирует льготные конкурентные условия в отношении тех стран, которые не имеют соглашения о свободной торговле с конкретной страной. Допустим, Армения производит продукцию, востребованную в третьей стране, с которой ЕАЭС имеет соглашение о свободной торговле — импорт в эту страну осуществляется по нулевой таможенной пошлине. Следовательно, произведенный в Армении товар в размере таможенной пошлины будет иметь ценовое преимущество перед аналогичной продукцией, произведенной в другой стране, не имеющей с данной третьей страной соглашения о свободной торговле. То есть мы даем возможность местному производителю иметь конкурентное преимущество перед производителем аналогичной продукции в другой стране”, — сказал Симонян.

Однако соглашения о свободной торговле не ограничиваются лишь снижением таможенных пошлин. Они способствуют и устранению некоторых технических барьеров в торговле. Замминистра отметил, что в последующие годы ЕАЭС может заключить новые соглашения и с третьими странами.

Учитывая вышесказанное, Евразийский экономический союз рассматривается нами как интеграционный инструмент, посредством которого Республике Армения предоставляется возможность диверсифицировать рынки экспорта, пользуясь льготными условиями, закрепленными в рамках соглашений о свободной торговле.

Касаясь Соглашения о свободной торговле Иран-ЕАЭС, замминистра отметил, что оно вступило в силу с 27 октября. С момента вступления в силу соглашения с Ираном таможенные пошлины на группу товаров были снижены, но не обнулены. Делать определенные суждения в цифровом значении он посчитал преждевременным, однако констатировал, что товары импортируются не только в Армению, но и на весь рынок ЕАЭС. Ряд товаров импортируется через границу Армении, но это не означает, что все они предназначены для экономики Армении или для потребления на армянском рынке. И в этом плане Армению можно рассматривать как платформу расширения экономического сотрудничества Иран-ЕАЭС и Иран-третьи страны”, — заключил замминистра.