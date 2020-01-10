Покупки в интернете набирают в Армении рост

Объемы покупок из зарубежных интернет-магазинов за последние несколько лет выросли в Армении в несколько раз. Судя по данным, которые нам представили в компании Globbing, являющейся одной из ведущих платформ в Армении по доставке товаров, приобретенных за рубежом, еще четыре года назад объем онлайн-покупок в Армении едва достигал 4%, а сейчас колеблется в пределах 35-45%.

Как отметил в беседе с нами директор по маркетингу и общественным связям компании Globbing Ваге Казарян, количество заказов растет с молниеносной быстротой. Сегодня уже можно говорить о рекордном количестве заказов за последние четыре года, а именно с того момента, как компания вошла на армянский рынок.

Если говорить цифрами, то по итогам только лишь декабря 2019 года, этот показатель превысил 100 тыс., а в целом за 11 месяцев прошлого года в Армению через Globbing было доставлено свыше 1 млн 364 тыс. посылок. В общей сложности в системе Globbing уже зарегистрированы более 245 тыс. армянских пользователей. По итогам исследований самой компании, порядка 90% из них делают заказы для всей семьи, приобретая одежду, игрушки, технику и т.д. Поэтому, как поясняет наш собеседник, можно предположить, что количество непрямых пользователей онлайн-покупками достигает примерно 662 тыс. человек.

Говоря о том, какое влияние на объемы онлайн-покупок в Армении окажет снижение с 1 января 2020 года беспошлинного порога до 200 евро, представитель компании отмечает, что нововведения, скорее, будут иметь положительное воздействие, нежели отрицательное. Дело в том, поясняет он, что ранее, согласно действующему у нас порядку, при ввозе товаров посредством перевозчика или международных почтовых отправлений выплачивалась таможенная пошлина в размере 30%, если стоимость посылки превышала 200 тыс. драмов и (или) больше 31 кг. Так, если онлайн-покупатель у нас приобретал товар стоимостью 300 тыс. драмов, то надо было платить пошлину по части, превышающей 200 тыс. драмов, то есть из оставшихся 100 тыс. драмов. В итоге, сумма пошлины составляла 30 тыс. драмов.

Хорошая новость в том, что начиная с этого года, при превышении беспошлинного порога, эквивалентному 200 евро, размер таможенной пошлины, будет уже в два раза меньше — 15%. То есть в случае с тем же товаром стоимостью в 300 тыс. драмов, подлежащая в выплате пошлины сумма составит примерно 195 тыс. драмов, из которых на долю таможенной пошлины придется 29 тыс. 250 драмов.

Более того, раньше сумма в 200 тыс. драмов беспошлинного порога относилась на общие покупки, сделанные в течение месяца. Теперь же беспошлинный порог установлен в отношении каждой посылки. К примеру, если онлайн-покупки стоимостью в 300 тыс. драмов будут состоять, скажем, из трех частей, каждая из которых не превысит 200 евро, или 31 кг, то платить пошлину не придется. Но есть в нововведениях и своя “ложка дегтя”. Так, в случае покупки, допустим, компьютера иди телевизора по цене, эквивалентной 200 тыс. драмов, ранее пошлины не предусматривалось, а сейчас надо будет платить по той части, которая превысит порог в 200 евро. При этом в соответствии с новыми правилами количество товаров, которые можно заказать в течение месяца, ограничиваться уже не будет.