Унификация норм

В ЕАЭС установили единый беспошлинный порог для онлайн-покупок

С 1 января этого года в Армении начали действовать новые нормы, предусматривающие прежде всего снижение беспошлинного порога на товары, ввозимые из-за рубежа по интернет-заказам.

Так, если раньше при ввозе товаров для личного пользования посредством перевозчика или международных почтовых отправлений можно было не выплачивать таможенные пошлины и налоги, если их стоимость не превышала 200 тыс. драмов, а вес не переходил отметку в 31 кг, то сейчас беспошлинный порог установлен в размере, эквивалентном 200 евро, а вес посылки (в случае международного почтового отправления — вес брутто) — по-прежнему не более 31 кг.

Пересмотр беспошлинного порога на онлайн-покупки был проведен по всей территории ЕАЭС. Дело в том, что еще в 2017 году Евразийская экономическая комиссия приняла решение об унификации норм во всех странах Союза, поскольку в то время эти нормы сильно разнились друга от друга.

Для сравнения, еще пару лет назад в России, Казахстане и Кыргызстане уровень беспошлинного порога составлял 1000 евро, в Армении — 200 тыс. драмов (порядка 350 евро), в Беларуси — 22 евро. Решение же ЕЭК было нацелено на поэтапную унификацию верхнего “порога” беспошлинного провоза, в результате чего в той же России с января 2019 года покупки в зарубежных интернет-магазинах начали облагать пошлиной, если их общая стоимость превышала 500 евро в месяц вместо прежних 1000 евро.

В перспективе планируется и далее снижать этот порог. С подобной инициативой в середине декабря прошлого года выступила Россия, предложив снизить порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов до 20 евро, внедрив нововведения по всей территории ЕАЭС. Необходимость снижения беспошлинного порога Минфин РФ аргументировал тем, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается НДС и ввозная таможенная пошлина, в то время как в традиционной рознице указанные платежи присутствуют. В итоге, происходит переток прибыли и налогов из России и других стран Союза в интернет-магазины, расположенные на территории иностранных государств.

Именно для создания равных конкурентных условий и заодно для предотвращения потерь госбюджета, условия беспошлинного ввоза предлагается ужесточить. В ближайшем будущем планируется уже в рамках ЕАЭС обсудить предложение о снижении порога беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов до 100 евро с 1 июля 2020 года, 50 евро с 1 января 2021 года и 20 евро с 1 января 2022 года.

Помимо унификации норм, во всех странах Союза, в Евразийской экономической комиссии активно обсуждают вопрос внедрения единых правил торговли в интернет-пространстве, которые должны действовать по всех странах ЕАЭС. В этом плане, как считают в ЕЭК, существенное значение будет иметь формирование эффективного государственного регулирования цифровых продаж.

Цифровой торговле нужны новые правила

Еще осенью прошлого года, выступая на Восточном экономическом форуме, член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина указала на то, что Союз на сегодня сталкивается с рядом регуляторных вызовов в связи с трансформацией экономических отношений, когда цифровая торговля пришла практически в каждый дом и офис. Это и неоднозначность уплаты НДС при совершении трансграничных цифровых торговых операций, и вопросы обеспечения безопасности продукции, приобретаемой по электронным каналам торговли и доставляемой в почтовых отправлениях.

“Международные и национальные правила торговли, которые десятилетиями писались для регулирования традиционных каналов товарооборота, сегодня оказываются неэффективными и недостаточными для регулирования цифровой торговли. И нам крайне важно обеспечить, чтобы новое регулирование, которое будет вводиться, было, с одной стороны, эффективным, а с другой — не стало бы избыточно ограничивающим предпринимателей, чтобы не создать в нашей юрисдикции худшие условия для развития бизнеса, по сравнению с другими странами”, — отметила министр ЕЭК.

В этом смысле, продолжила она, странам ЕАЭС необходимо быть активными игроками в сфере разработки международного стандарта в электронной коммерции. Площадкой для такой работы может стать ВТО, которая должна максимально быстро подготовить пакет правил регулирования интернет-торговли с терминологией и ключевыми моментами, как это сделано в традиционной торговле, что многие годы служит базисом для международной торговли. “Пока у нас таких международных стандартов нет, мы пытаемся решить эту задачу, заполняя правовой вакуум в нашей торговле с основными партнерами Союза через соответствующие разделы заключаемых соглашений о свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве”, — заключила она.