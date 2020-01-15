Геноцид — инструмент политики Баку и Анкары

Геноцид армян в Баку стал продолжением зверских армянских погромов, волна которых прокатилась по Азербайджану в ответ на стремление армян Арцаха реализовать свое право на самоопределение.

Первыми жертвами политики Азербайджана по насильственному подавлению свободного волеизъявления народа Арцаха стали армяне Сумгаита, находящегося в нескольких сотнях километров от Арцаха. Резня в Сумгаите продолжалась три дня, с 27 по 29 февраля 1988 года.

В ноябре 1988г.в Азербайджане началась вторая волна армянских погромов. Наиболее крупные произошли в Кировабаде, Шемахе, Шамхоре, Мингечауре. В этот же период, в ноябре-декабре 1988 года, были депортированы также жители 50 армянских населенных пунктов северного Арцаха — горных и предгорных частей Ханларского, Дашкесанского, Шамхорского и Кедабекского районов, а также 48-тысячное армянское население Кировабада (Гандзак).

Массовые убийства и окончательная депортация армян Баку в январе 1990г. стали кульминацией преследований, насилия, погромов и убийств армянского населения в Азербайджане в 1988-1990гг., сопоставимых по своей жестокости со зверствами турок в период Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении с 1890-х до 1923гг. С людей живьем сдирали кожу, выкалывали глаза, отрезали уши и головы, которые потом демонстрировали в качестве трофеев, девушек и женщин насиловали, беременным вспарывали животы, а младенцев закалывали штыками, в разожженные костры бросали не только тела убитых, но и еще живых, со смехом и улюлюканьем наблюдая за муками жертв. Рвущаяся к гегемонии на Кавказе и в Закавказье Турция стала вдохновителем и учителем заполонивших регион кавказских татар, которые после появления усилиями Анкары т.н. Азербайджанской Демократической Республики стали именоваться азербайджанцами, и сыграла роль локомотива в армянских погромах в Баку в 1905-1907-м и в 1918гг., в Шуши в 1920г., а также в других контролируемых турками и татарами регионах. В том числе в Нахиджеване, армянское население которого в начале ХХ века целенаправленно уничтожалось. Так, 100 лет назад, в 1919 году, с 24 по 25 декабря, мирное армянское население подверглось массовой резне, а древнее армянское поселение Агулис было превращено в руины. За этнической чисткой армянского населения Нахиджевана последовало массовое и систематическое уничтожение армянского культурного наследия — были полностью разрушены тысячи христианских памятников, в том числе церкви, монастыри и хачкары в Джуге, Агулисе и других районах.

Организованное властями Аз. ССР в конце ХХ века преступление против человечества ускорило и почти завершило полную этническую чистку армянского населения в Азербайджане. С 1988 по 1990гг. в Азербайджане были убиты многие тысячи, а беженцами стали более 500 000 армян. В последующие годы, в т.ч. во время азербайджано-арцахской войны 1991-1994гг., а также в период военной агрессии Азербайджана против Арцаха в апреле 2016г. Азербайджан продолжал политику этнической чистки армян, которая полностью соответствует правовой формулировке геноцида Конвенции ООН 1948 года о Предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Однако совершенные азербайджанскими властями преступления по сей день не получили соответствующей правовой оценки и остались безнаказанными, что подвигло Азербайджан на возведение армяноненавистничества в ранг государственной политики. Одним из доказательств этого являются поощрение военнослужаших ВС Азербайджана к убийствам армян как военных, так и мирных граждан Армении и Арцаха и издевательствам над ними бесчеловечными пытками и отсечением ушей и голов, за что впоследствии убийцы объявляются героями и получают разного рода вознаграждения.

Подобные преступления против человечности не имеют срока давности. Армения и Арцах преисполнены решимости не допустить их повторения, защитить и обеспечить право на существование и мирное развитие армянского народа на своей исторической родине.