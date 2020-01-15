В Дортмунде проходит эвакуация

Регион 15 января, 2020 | Автор : admin

Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.

Одна из крупнейших в истории города эвакуаций проходит в Дортмунде”, — говорится в сообщении, согласно которому эвакуация затронет приблизительно 14 тысяч человек.

Эвакуация нарушила привычный ритм жизни города — в частности, был закрыт главный железнодорожный вокзал, о чем в Twitter сообщила железнодорожная компания Deutsche Bahn. По данным телерадиокомпании WDR, уже подтвердились подозрения на наличие двух бомб, поиски продолжаются. В общей сложности речь идет, предположительно, о четырех бомбах.