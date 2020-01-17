Турпоток идет в рост

Туристическая сфера Армении по-прежнему остается в списке отраслей экономики страны, обеспечивающих динамичный и стабильный рост. По подсчетам Министерства экономики, показатель роста числа туристов, посетивших нашу страну в 2019 году, превысил отметку в 15%. Достаточно сказать, что по итогам января-сентября прошлого года Армению посетили примерно полтора миллиона туристов, а рост в сфере составил за первые девять месяцев 2019 года 14,4%, в сравнении с аналогичным показателем предшествующего периода.

Столь высокие темпы роста были зарегистрированы в основном из стран Евросоюза. К примеру, рост посещений из Германии составил 45%, из Франции — 21%, Нидерландов — 23% и т.д. При этом рост сферы оказывает положительное воздействие и на сопряженные с туризмом отрасли, к примеру, сфера гостиничных услуг, общественного питания и др.

Достичь подобных показателей, по мнению министра экономики Тиграна Хачатряна, удалось, в том числе, благодаря правильной и качественно проведенной маркетинговой политике на европейском рынке. Так, в 2019 году были организованы визиты в Армению 50 журналистов и блогеров из России, Германии, Швеции, США, Израиля и других стран, по итогам которых было опубликовано свыше 50 публикаций, охват которых составил более 5 млн просмотров.

“Это позволяет нам предполагать, что в 2020 году рост притока туристов в Армению не будет уступать показателям, зарегистрированным по итогам прошедшего года”, — спрогнозировал министр.

В Федерации туризма Армении также фиксируют значительный рост по линии турпосещений в нашу страну. Однако, как отмечает председатель Федерации Мехак Апресян, с учетом повышающегося с каждым годом интереса туристов к Армении, необходимо приложить серьезные усилия для развития необходимых инфраструктур. Речь не только об увеличении количества гостиниц, хостелов и пр, но и ремонте и строительстве дорог для увеличения их пропускной способности.

“Уже сейчас мы видим, что в тех местах, которые наиболее популярны для туристических посещений, наблюдаются большие скопления людей, плюс возникают проблемы с передвижением туристических автобусов. В Ереване, к примеру, несколько лет назад после долгих обсуждений с городскими властями удалось достичь того, что туравтобусам были предоставлены специальные парковочные места. Их, конечно же, мало, поэтому было бы хорошо, если столичная мэрия во взаимодействии с Полицией и при поддержке нашей Федерации продолжили бы этот процесс. Вопрос этот касается не только столицы. Во втором по величине городе Армении — Гюмри также пора задуматься над тем, чтобы выделить туристическому транспорту специально отведенные места на территории города”, — высказал свою точку зрения руководитель Федерации туризма.