Кэш не в тренде

Правительство Армении намерено постепенно сокращать оборот наличных денег в экономике страны, осуществив в ближайшей перспективе переход на безналичные расчеты. На днях премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся нового законопроекта “О безналичных операциях”. По словам премьера, с первого дня своего формирования правительство отмечало, что будет последовательным в вопросе сокращения налично-денежного оборота, поскольку это важно не только с точки зрения экономики, борьбы с коррупцией, но и в цивилизационном контексте.

“В этом отношении процесс увеличения объема безналичных операций и оцифровки электронных транзакций и функций в целом является одним из важных направлений, которые должны привести к серьезным изменениям на цивилизационном уровне, что важно не как просто какое-то заявление, а как процесс, который приведет к серьезным изменениям в качестве жизни наших граждан”, — пояснил глава правительства.

За последние два года, как свидетельствуют данные статистики, количество безналичных операций в нашей стране увеличилось в несколько раз, в том числе и посредством иностранных банковских карт. Это обусловлено также и положительными развитиями в сфере туризма. Однако пока рано говорить о больших объемах безналичных расчетов в Армении, в связи с чем и возникла необходимость законодательных регулирований в этой сфере. Тем более, что рост объемов безналичного оборота важен и с точки зрения борьбы с коррупцией, поскольку позволит обеспечить максимальный уровень прослеживаемости денежного оборота.

Стимул для банков

Снизить уровень наличного денежного оборота в экономике правительство планирует в том числе и путем введения ограничений. Вводиться они будут поэтапно. Так, например, на безналичную систему после принятия законопроекта перейдут сделки между гражданами Армении, индивидуальными предпринимателями, нотариусами и т.д. по отчуждению товаров, имущества, выполнению работ, предоставлению услуг и т.п на сумму свыше 2 млн драмов на начальном этапе с дальнейшим сокращением установленной суммы уже в ближайшие годы. При установлении ограничений на наличный оборот будет учтено неравномерное развитие между столицей и регионами, поэтому требования о безналичных расчетах планируется классифицировать в соответствии с местоположением (Ереван, областные центры, другие городские поселения), где обязательный переход на безнал будет производиться в разные сроки.

Наряду с сокращением уровня наличного оборота в Армении, принятие соответствующего закона поспособствует также увеличению финансового посредничества в банковской сфере, что в свою очередь станет стимулом для развития всего финансового сектора. Кроме того, осуществление безналичных расчетов (наличие банковского счета и выполнение сделок за счет этого счета) приведет параллельно к реализации иных услуг, востребованных со стороны населения и предоставляемых банками (к примеру, кредиты, предоставление овердрафтов и т.п). Новый законопроект, как было отмечено в ходе совещания у премьера, был разработан с учетом международного опыта в этой сфере.