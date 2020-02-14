Региональные энергорынки на пути к интеграции

В Армении построят подстанции по новым стандартам

Основная идея масштабной программы строительства “Кавказской сети электропередач” сводится к расширению коридора для обмена энергией между Арменией и Грузией. Для этого энергосистемы двух стран переведут из изолированного в параллельный асинхронный режим. В отличие от существующей сейчас одной линии электропередачи, мощностью в 220 кВ и еще двух по 110 кВ, новая линия будет гораздо мощнее, достигнув 400 кВ.

Однако из трех высоковольтных линий электропередач в грузинском направлении — “Лалвар”, “Алаверди” и “Ашоцк-Ниноцминда” — фактически действует одна, но и она не позволяет работать в параллельном режиме с энергосистемой Грузии. В итоге, еще несколько лет назад было принято решение о строительстве новой линии электропередач в этом направлении. При этом проект не ограничивается строительством ЛЭП. Необходимо построить и так называемую “вставку постоянного тока”, которой надлежит обеспечить бесперебойное соединение энергосистемы нашей страны с грузинской.

В рамках программы строительства “Кавказской сети электропередач” реализовывается также и проект строительства линии электропередач Армения-Иран. В этом направлении действуют сейчас две линии электропередач, мощность каждой из которой составляет 220 Кв. Для того, чтобы в несколько раз повысить емкость армяно-иранского энергетического коридора и создать возможность для интеграции электроэнергетических региональных рынков путем транзита электричества по коридору Россия-Грузия-Армения-Иран, было решено построить новую линию мощностью в 400 Кв и две цепочки.

“В перспективе планируем строительство трех подстанций мощностью 400 Кв и выше. На сегодня в Сюникской области, в Нораване, на стадии строительства находится подстанция в 400 Кв. Это новый стандарт для Армении, поскольку до сих пор мы использовали подстанции мощностью до 220 Кв. Причем объект будет довольно крупным. Для сравнения, распределительная подстанция “Ахтанак” в Ереване, которая была сдана в эксплуатацию в конце прошлого года после капремонта и модернизации, занимает порядка 4,5 гектаров, а в Нораване общая площадь подстанции достигнет примерно 11 гектаров. Наряду с этим в селе Ддмашен близ Раздана будет построена подстанция мощностью в 400 Кв. В итоге, линия электропередач Иран-Армения напряжением в 400 Кв будет идти с границы до подстанции Нораван в районе Гориса, там она соединится с общей сетью с преобразованием напряжения в 220 Кв, затем продолжится до станции Ддмашена в 400 Кв. Оттуда уже эта линия продолжится до Айрума, где будет построена преобразовательная станция. Она займет территорию в 64 гектара, став одной из крупнейших преобразовательных станций в мире”, — детально рассказал в беседе с нами замминистра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян, курирующий сферу энергетики.

Обмен напрямую

Строительство преобразовательной станции, продолжил он, необходимо в том плане, что сейчас наша энергосистема и грузинская работают на разных частотах: армянская энергосистема синхронизирована с иранской, а грузинская — с российской. Поэтому каждый раз, когда две страны обмениваются электроэнергией, им нужно создавать “островок” постоянного тока. Для этого приграничный участок энергосистемы Армении временно отключается от своей сети и подключается к грузинской, или наоборот. Наличие же преобразовательной подстанции постоянного тока высокого напряжения позволит вести обмен напрямую. Тем самым станет возможным организовать работу энергосистем двух стран в параллельном асинхронном режиме.

“К примеру, когда мы осуществляем торговлю электроэнергией с Грузией, то в случае, если наша сторона дает электричество, определенные грузинские районы отделяются от их общей сети и подсоединяются к армянской системе, работая как наша система. Или наоборот: когда мы получаем электроэнергию из Грузии, то отделяем Тавушский и Лорийский регионы от нашей энергосистемы, подсоединяя их к грузинской. Но работать в параллельном режиме сейчас мы не можем, поэтому и возникла необходимость в строительстве преобразовательной станции”, — пояснил наш собеседник, добавив, что общая стоимость строительства этой станции оценивается примерно в 100-110 млн евро.

В целом же реализация этого проекта позволит существенно повысить безопасность и надежность энергетической системы нашей страны, исключив аварии наподобие той, которая произошла прошлым летом, поскольку даст возможность оперативно решать все имеющиеся проблемы.

На данном этапе обсуждается несколько вариантов, касающихся строительства будущей ЛЭП Армения-Грузия. Какой из них выбрать, по словам г-на Варданяна, станет ясно по итогам переговоров с консультантом проекта — компанией Fichtner. По планам, в середине текущего года консультант завершит все конкурсные процедуры, после чего с компанией, выигравшей тендер, будет заключено соглашение о проведении строительных работ. Уже в соответствии с новым графиком работ новая линия электропередач Армения-Грузия должна быть введена в эксплуатацию до 2022 года.