Осваиваются новые рынки

Экономика 14 февраля, 2020 | Автор : admin

Более восьмидесяти международных выставок, многочисленные медали, сертификаты высокого качества продукции и грамоты — все это — достижения ювелирной компании “Давтян” (Davtyan Jewelry). Компания не упускает возможности представления своей продукции на международной арене, выхода на новые рынки.

Последовательная работа на протяжении многих лет, преданность делу дают свои результаты. Все это благодаря усилиям директора компании Аршавира Давтяна. Он ювелир-дизайнер, работает в ювелирной отрасли с начала 90-х годов. Аршавир Давтян, унаследовавший традиции и опыт в ювелирном деле от своего отца, целенаправленно продвигает семейное дело, объединяя вокруг себя и братьев — Армена и Карена.

Братья вспоминают, что, в начале 90-х трудно было всем, в том числе и им. За давностью лет становится ясно, что их преданность делу помогла им преодолеть трудности и не только найти стабильное место на армянском рынке, но и думать о больших целях, о выходе на международные рынки.

“Когда делаешь свою работу с любовью, предан своему делу, обязательно когда-нибудь будут и результаты. В те годы трудностей было много, многое было недоступно, однако проблемы были преодолены. В течение всей нашей деятельности мы сохраняли высокое качество работы, самобытность, индивидуальный подход. Это помогает увеличить спрос на нашу продукцию”, — сказал в беседе с Арменпресс Аршавир Давтян.

Ювелир-дизайнер отметил важность индивидуального подхода. Они представляют не только работы, созданные по их замыслу, но и готовы отразить полет мысли клиента в основе создания драгоценных украшений. Братья отмечают, что для Аршавира нет ничего невозможного. Более того, беседуя с клиентом, задавая ему вопросы, он уже представляет желаемое украшение. Именно этот индивидуальный подход, высокое качество и оригинальность работы не оставляют любителей золотых украшений равнодушными. Будь то в странах СНГ, России, Китая, Европы, США или ОАЭ, интерес к ювелирной компании “Давтян” весьма велик. Братья с гордостью подчеркивают, что почти со всех международных выставок они возвращались с наградами и с высокими оценками. Бережно хранится журнал, в котором своими впечатлениями и оценками поделились покупатели ювелирных изделий, изготовленных компанией “Давтян” из разных стран мира: “Красота армянского ювелирного дела, высокое качество, оригинальность, искусство” и т.д. Высокая оценка, доверие клиентов, особое внимание к международным выставкам — результат работы Аршавира Давтяна.

“В каждой стране есть свои особенности, и обычно представляются ювелирные изделия, соответствующие спросу этого рынка. В любом случае одно очевидно: при изготовлении украшений мы учитываем и современные подходы, но в основу берем армянское. На международных выставках мы обязательно представляем продукцию с армянскими орнаментами”, — сказал Аршавир Давтян. Участие в каждой международной выставке помогает компании приобретать новых партнеров и клиентов. Получают как индивидуальные, так и групповые заказы. Аршавир Давтян уверен, что их товар конкурентоспособен на международном рынке. Независимо от рынка, компания всегда представляет работу высокого качества.

В Армении были хорошие ювелирные традиции, и братья Давтян уверены, что у них есть большой потенциал для их восстановления. Для этого необходим скоординированный государственный подход к развитию сферы. Активную информационную рекламу армянского ювелирного дела на международном рынке, использование потенциала дипломатических представительств, что поможет привлечь внимание к армянскому производству, они считают очень важными составляющими.

Впереди новые программы, расширение производства, представление самобытных образцов, участие в международных выставках и выход на новые рынки.