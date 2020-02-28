Детективные страсти вокруг олимпийской путевки

Серебряный призер олимпийских игр 2012 года, бывший чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Арсен Джулфалакян не намерен мириться с решением тренерского совета национальной сборной Армении об исключении его из списка претендентов на участие в грядущей олимпиаде. Он считает такой подход нарушением принципов справедливой конкуренции и, что не менее важно, ранее достигнутых договоренностей по этому вопросу. Свою позицию спортсмен и его отец — олимпийский чемпион и экс-наставник сборной Левон Джулфалакян озвучили на специально созванной пресс-конференции, в ходе которой рассказали о некоторых деталях этой воистину детективной истории.

Скандальное развитие она получила на прошлой неделе, когда тренеры сборной заявили, что на олимпийских играх в весовой категории до 77 кг нашу страну представит вице-чемпион Европейских игр прошлого года, двухкратный бронзовый призер континентальных первенств Карапет Чалян. Свой выбор они обосновали тем, что прежде этот борец на чемпионате Армении и международном турнире побеждал младшего Джулфалакяна, последняя крупная победа которого датируется 2014 годом. К тому же, по словам наставников, Арсен избегает тренировок со сборной, и руководство команды просто не имеет представления о его подготовке и планах. Эти заявления и стали катализатором активных действий Джулфалакянов, намеренных добиться справедливого решения. Впрочем, это только продолжение истории, начавшейся несколько лет назад и, казалось, достигшей апогея летом прошлого года, когда из-за конфликта на этой почве и последовавших трений в сборной Левон Джулфалакян подал в отставку с поста главного тренера нашей национальной дружины.

На самом деле страсти после этого не только не улеглись, а переместились на плоскость договоренностей, о которых собственно и рассказали Левон и Арсен Джулфалакяны журналистам. Свой взгляд на ситуацию бывший наставник сборной начал с сопоставления спортивных результатов своего сына и Чаляна, на котором, думаем, здесь нет смысла подробно останавливаться, поскольку в век технологий желающие могут самостоятельно ознакомиться с этой статистикой. Выделим лишь одно его наблюдение: Арсен периодически с крупным счетом побеждал тех иностранных борцов, которым Чалян столь же бесславно проигрывал. Тренер также пояснил, что всегда стремился подготовить не чемпионов и призеров первенства Армении, а спортсменов, способных добиваться успехов в крупных международных соревнованиях.

Левон Джулфалакян опроверг заявления о том, что в бытность главным тренером сборной пытался препятствовать участию Чаляна в чемпионате мира прошлого года. Он заверил, что наоборот: Карапет, из-за травмы пропустивший часть подготовительного этапа, попросил позволить ему участвовать в Европейских играх и получил добро с условием, что должен постараться победить или стать призером и не строить интриги. Однако, как утверждает Л.Джулфалакян, спортсмен нарушил свое обещание насчет интриг.

“Наше основное требование — найти справедливое решение этому вопросу с тем, чтобы на олимпийские игры поехал действительно достойный борец. Мы никогда не говорили — возьмите нас на олимпиаду. Всего лишь желаем, чтобы обоим кандидатам предоставили возможность участия в контрольном международном турнире с целью определения сильнейшего”, — подчеркнул экс-наставник сборной, добавив, что никакой серьезный тренер за полгода до старта не объявляет участников крупнейших соревнований.

Арсен Джулфалакян в свою очередь рассказал, что перед прошлогодним чемпионатом мира состоялась встреча с участием президента НОК, главы республиканской федерации, его и Чаляна. На ней он заявил, что не проявит притязаний на участие в олимпиаде, если на мировом первенстве Карапет займет первое или второе место. По его словам, была достигнута договоренность, что в противном случае оба спортсмена весной этого года одновременно выступят на международном турнире, и лучший из них отправится на олимпийские игры. Позже, когда Карапет заняв 5 место на чемпионате мира, обеспечил Армении олимпийскую путевку (неименную) в весовой категории до 77 кг, состоялась еще одна встреча с целью уточнения срока контрольного турнира. Судя по сему, сроки не были уточнены. Арсен утверждает, что после этого он за свой счет поехал на сбор в США, где и узнал о том, что тренерский штаб решил назначить контрольным январский турнир в Ницце. “Мы не согласились с этим, считая, что в зимний подготовительный период, когда спортсмены находятся в разной форме, невозможно объективно определить лучшего. Я решил в те же сроки участвовать в международном турнире в Дании, который изначально был намечен в моем плане подготовки”, — отметил А.Джулфалакян.

Он также пояснил причины своего отказа участвовать в тренировках сборной Армении, обосновав это несовместимостью своего физического присутствия с 3-4 членами команды. При этом, младший Джулфалакян опасается, что в ходе сборов недоброжелатели теоретически могут попытаться нанести ему травму или, не дай Бог, что-то подсыпать в еду. Правда, самостоятельные тренировки, по его словам, подразумевают некоторые издержки, но он не жалуется на трудности. Арсен Джулфалакян заявил, что намерен до конца добиваться справедливого решения и соблюдения договоренностей.

В заключение хочется отметить, что участие в олимпийских играх является вопросом престижа всей страны, а потому проблема требует оперативного и взвешенного решения. Личные симпатии любой из сторон, тем более, спортивных руководителей и тренеров, должны исключаться. Будет ли это Джулфалакян или Чалян — важно лишь в аспекте того, кто из них наиболее готов успешно справиться с задачей завоевания олимпийской медали.